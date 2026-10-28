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Defense Tech

На Brave1 Market додали НРК-амфібії

Згодом військові підрозділи зможуть замовляти ці комплекси за програмою є-Бали

На Brave1 Market додали НРК-амфібії
Фото: Міноборони

На оборонному маркетплейсі Brave1 Market став доступний новий клас наземних роботизованих комплексів – НРК-амфібії. Для них кластер Brave1 створив окрему категорію, де вже представлені перші три вироби: ВІ34G, «Тоні» та «Тритон». Про це повідомили у Міноборони.

Амфібійні НРК – це новий клас роботів, що розширює можливості наземних операцій. Такі дрони зберігають високу прохідність на суші й за лічені секунди переходять у режим руху водою, щоб продовжувати маршрут там, де звичайному наземному дрону довелося б зупинитися, зазначають у Міноборони.

У червні 2026 року Brave1 запустив окремий грантовий напрям «НРК-амфібії». Завдяки постійному зворотному звʼязку від військових українські розробники удосконалюють свої інновації під реалії фронту.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці підрозділу Alter Ego 93-ї ОМБр провели першу в історії бойову місію на НРК-амфібії. Комплекс подолав надскладний маршрут – понад 40 км сушею та водою, і успішно доправив провізію і боєкомплект на позиції.

Загалом, за даними бойової системи DELTA, від початку 2026 року станом на початок вересня зафіксували близько 112 тисяч логістичних та евакуаційних місій НРК.

Зазначимо, у жовтні українська компанія NODRICS представила наземний роботизований комплекс-амфібію MAT1LDA, призначений для подолання водних перешкод, роботи на воді та пересування складнопрохідною місцевістю. А інший український оборонний стартап розробив безпілотну наземну платформу-амфібію «Тоні», призначену для логістики, евакуації та виконання спеціальних завдань на суші й воді.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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