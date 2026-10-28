Міноборони: Україна першою у світі розвиває напрям евакуаційних БпЛА

Україна першою у світі розвиває напрям евакуаційних безпілотників, які дають змогу рятувати військовослужбовців у місцях, де наземна евакуація неможлива. У жовтні 2026 року ЗСУ провели першу у світі медичну евакуацію важким дроном.

Про це повідомляє Міноборони України.

Розвитком евакуаційних БпЛА займається кластер оборонних інновацій Brave1 за підтримки Міноборони.

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В умовах масового застосування безпілотників традиційні способи евакуації часто стають недоступними. Нині для вивезення поранених військових використовують наземні роботизовані комплекси, однак їхня швидкість обмежена. Для важкопоранених бійців затримка може бути критичною, тому повітряні дрони можуть стати альтернативою там, де шляхи заміновані або заблоковані противником.

У 2024 році Brave1 спільно з військовими сформував вимоги до нового напряму оборонних технологій. Безпілотники мають гарантовано перевозити вантаж вагою 130 кг на відстань від 15 км.

Також вони повинні мати інтегровану систему зв’язку щонайменше з трьома альтернативними типами, щоб працювати в умовах радіоелектронної боротьби. Додатково дрони можуть оснащувати лідарами, системами оптичної стабілізації та навігацією без GPS.

У жовтні 2026 року українські військові провели медичну евакуацію піхотинця 30-ї окремої механізованої бригади із заблокованої противником позиції.

Операцію виконав гексакоптер "Heavy Shot Аюдаг-6" від учасника Brave1. Безпілотник важить 98 кг, має вантажопідйомність 130 кг і під час місії подолав понад 15 км в один бік.

Підготовка тривала кілька місяців і враховувала досвід роти наземних роботизованих комплексів 92-ї окремої штурмової бригади. Військовому заздалегідь скинули евакуаційне спорядження, за допомогою якого він мав самостійно закріпитися на лебідці коптера.

Під час евакуації суміжні підрозділи підняли свої ударні дрони, щоб відвернути увагу російських зенітних безпілотників від рятувального борту.

Нещодавно українська компанія Brave1 представила комплекс Stargate, розроблений спеціально для евакуації військових на запит штурмових підрозділів.

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Безпілотник розгортається за 10 хвилин, здатний перевозити до 150 кг вантажу зі швидкістю до 105 км/год. Він оснащений медичним модулем із ношами.

Завдяки програмному забезпеченню на основі штучного інтелекту дрон може самостійно прокладати маршрут і повертатися до безпечної зони навіть у разі повного глушіння навігації.

За допомогою Stargate штурмовики полку CODE 9.2 протягом одного тижня провели дві успішні повітряні евакуації важкопоранених бійців із сірої зони. Військові перебували за 5 км від кордону з РФ. Через складний рельєф, водні перешкоди та загрозу FPV-дронів евакуювати їх наземним транспортом було неможливо.

Безпілотник подолав майже 30 км в один бік і повернувся з пораненими на борту, попри дію ворожих засобів РЕБ. Навігацію він здійснював за допомогою штучного інтелекту. Операцію прикривали важкі ударні дрони, які завдавали ударів по ворожих позиціях.