Tencore додала підтримку денних RGB-камер до модуля AI KIT

Українська компанія Tencore розширила функціонал модуля AI KIT для НРК — система отримала підтримку денних RGB-камер, що дає змогу використовувати її як за слабкого освітлення, так і вдень. Про це компанія повідомила у Facebook.

Як зазначили в компанії, раніше під час розробки наземних роботизованих комплексів основну увагу приділяли нічним місіям. Водночас практичне застосування таких платформ потребує готовності до роботи в різний час доби.

Підтримка RGB-камер розширює можливості AI KIT для роботи з різними типами оптичних систем. За задумом розробників, це має сприяти підвищенню універсальності наземних роботизованих платформ і подальшому розвитку їхньої автономності.

AI KIT — програмно-апаратний модуль для автономної навігації, який розробила Tencore. Він призначений для роботи за повної втрати зв’язку та в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби. Нещодавно компанія повідомила, що модуль став частиною технологічного середовища Tencore Ecosystem, що об’єднує чотири класи серійних наземних роботизованих платформ для військових і цивільних завдань.