Перші НРК TerMIT планують виготовити в Німеччині до кінця 2026 року

СЕО української компанії TENCORE Максим Васильченко очікує, що до кінця 2026 року перші наземні роботизовані комплекси TerMIT зійдуть з конвеєра її спільного підприємства з німецькою Quantum Systems. Про це він розповів в інтерв’ю Defender Media.

За його словами, спільне підприємство вже працює, однак для запуску виробничих процесів компанія має завершити оформлення дозвільних документів. Частину дозволів уже отримали, решту ще очікують.

Васильченко наголосив, що співпраця передбачає не лише складання готових виробів за кордоном, а й трансфер українських технологій. Зокрема, TENCORE передає технології виробництва металевих компонентів і залучає місцевих партнерів, які виконуватимуть лазерне різання, фарбування та гнуття металу.

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Водночас процедура передавання технологій потребує окремого дозволу. За словами CEO TENCORE, процес просувається повільно через складність підготовки документації та нестачу кадрів у Державній службі експортного контролю.

Окрім співпраці з Німеччиною, TENCORE підписала аналогічні меморандуми з партнерами у Фінляндії та Данії. У межах програми Build with Ukraine компанія планує налагодити у Фінляндії виробництво НРК для Збройних сил України. Щодо Данії, за словами Васильченка, сторони наразі очікують на подальші рішення партнерів.

Нагадаємо, Німеччина профінансувала постачання 2 000 українських НРК TerMIT в Україну протягом 2026 року. Згідно з планами, комплекси вироблятиме у Німеччині Quantum Tencore Industries — спільне підприємство між німецькою компанією Quantum Systems та українською Tencore.

Базова платформа TerMIT 2.0 — модернізована версія гусеничного наземного роботизованого комплексу компанії TENCORE. За даними виробника, його дальність ходу становить до 40 км, максимальна швидкість — 15 км/год. Залежно від поставлених завдань НРК TerMIT виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для здійснення медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження. TerMIT також може бути носієм бойових модулів.

TerMIT здатен перевозити до 300 кг ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, гусеницям цей наземний робот може рухатись по різним типам ґрунтів та поверхонь: важким бездоріжжям, крутосхилами, долати перешкоди, рухатись траншеями тощо. За даними TENCORE, понад 3 000 НРК TerMIT вже розгорнуто в Україні та використовуються більш ніж 50 бригадами Сил оборони України.