Данія надасть кредитну гарантію для дочірньої компанії Fire Point

Данія надасть кредитну гарантію на 750 млн данських крон (близько €100 млн) для данської дочірньої компанії українського виробника озброєння Fire Point. Про це повідомили у Міністерстві підприємництва та конкурентоспроможності Данії.

У відомстві нагадали, що торік Данія запросила українську компанію Fire Point розмістити виробництво у Південній Ютландії.

«Тепер зроблено ще один важливий крок до запуску виробництва. Данія надає кредитну гарантію на суму 750 млн данських крон для данської дочірньої компанії Fire Point. Кредит гарантований данською державою, оскільки війна в Україні перешкоджає Fire Point отримати кредит у Данії на звичайних ринкових умовах», — зазначили у міністерстві.

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Міністр підприємництва та конкурентоспроможності Данії Мартін Лідегор заявив, що підтримка української оборонної промисловості сприятиме зміцненню обороноздатності України та Європи, а також розвитку данського оборонного сектору.

За його словами, розміщення українського оборонного підприємства в Данії дасть змогу розвивати виробничі потужності, обмінюватися досвідом і створювати нові партнерства.

Міністр оборони Данії Єппе Брус зазначив, що розміщення виробництва за межами України допоможе захистити його від російських атак, а співпраця з Fire Point відкриє для данських збройних сил і компаній доступ до технологій та досвіду, отриманих під час війни.

Генеральний директор EIFO Педер Лундквіст повідомив, що фонд наразі бере участь майже у 40 проєктах, спрямованих на підтримку України та розвиток співпраці між українськими й данськими організаціями. Фінансування Fire Point він назвав одним із прикладів такої взаємодії.

Нагадаємо, початок будівництва заводу з виробництва твердого ракетного палива для крилатих ракет «Фламінго», який українська компанія Fire Point будує в Данії, перенесли на кінець 2027 року. Спершу роботи планували на кінець цього року, однак вартість проєкту зросла з 50 мільйонів євро до понад 150 мільйонів євро.