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Росія цілила по енергетичній інфраструктурі Волині реактивними "Шахедами"

Загалом над областю протягом доби перебували 10 дронів.

Росія цілила по енергетичній інфраструктурі Волині реактивними "Шахедами"
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ / Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Упродовж доби в повітряному просторі Волинської області перебували понад 10 російських реактивних безпілотників типу "Шахед". Їхніми цілями були об’єкти енергетичної інфраструктури в Ковельському та Луцькому районах. 

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Постраждалих немає. Очільник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й під час небезпеки прямувати в укриття.

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