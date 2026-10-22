Росія цілила по енергетичній інфраструктурі Волині реактивними "Шахедами"

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж доби в повітряному просторі Волинської області перебували понад 10 російських реактивних безпілотників типу "Шахед". Їхніми цілями були об’єкти енергетичної інфраструктури в Ковельському та Луцькому районах.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Постраждалих немає. Очільник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й під час небезпеки прямувати в укриття.