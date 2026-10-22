Росія цілила по енергетичній інфраструктурі Волині реактивними "Шахедами"

Упродовж доби в повітряному просторі Волинської області перебували понад 10 російських реактивних безпілотників типу "Шахед". Їхніми цілями були об’єкти енергетичної інфраструктури в Ковельському та Луцькому районах.
Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.
Постраждалих немає. Очільник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й під час небезпеки прямувати в укриття.
- У ніч на 20 жовтня російські війська атакували Волинь реактивними безпілотниками. Тоді в області зафіксували близько 15 дронів, а найбільше атак зазнав Ковель. Пошкоджені приватна СТО, стоянка вантажівок і складські приміщення на території "Епіцентру". Загиблих і травмованих не було.