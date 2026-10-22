Сибіга про обстріли: “Цієї ночі кияни почули, як насправді звучить російський “гуманізм”

"Умиротворення, запопадливість і лестощі не зупинять цю війну".

Умиротворення, запопадливість і лестощі не зупинять цю війну. Лише сила принесе мир.

Так міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масовану російську атаку по Україні.

“Цієї ночі кияни почули, як насправді звучить російський “гуманізм”: жорстока атака із застосуванням десятків балістичних ракет, спрямована на енергетичну інфраструктуру, медичні заклади, торговельні центри та житлові райони. Під ударом опинилися й інші міста України”, – заявив він.

Вчора спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав президента РФ Владіміра Путіна "гуманістом" через звільнення громадянина США Стівена Габбарда з російського полону.

А вже цієї ночі близько другої і третьої години росіяни здійснили ще кілька хвиль атаки по Києву із застосуванням ракет. Станом на 9 ранку відомо, що внаслідок цієї і попередньої хвилі балістичних ударів у місті загинула одна людина, поранені 24. Госпіталізовані 16 людей.