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На Житомирщині через атаки РФ є пошкоджені будинки

Ворог цілився на енергетику.

На Житомирщині через атаки РФ є пошкоджені будинки
Житомирська область (ілюстративне фото)
Фото: ZT

У ніч на 22 жовтня російська армія атакувала Житомирську область дронами. Пошкоджені будинки, але люди не постраждали. 

Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко. 

«Ворог продовжує тероризувати Житомирщину. Минулої доби росіяни завдали декілька ударів реактивними безпілотниками по території області», – йдеться у його повідомленні. 

Під атакою знову були цивільні об'єкти: енергетика та приватні домогосподарства.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали 8 будинків людей. Станом на ранок інформації про загиблих та постраждалих не надходило.

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