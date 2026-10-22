Росіяни били по Чернігівщині дронами та ракетами

Учора російська армія двічі атакувала підприємство у Чернігові малогабаритними крилатими ракетами “Бандероль”.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Унаслідок повторного удару загинув 61-річний чоловік. Також постраждав 54-річний чоловік, у нього акубаротравма.
Уночі росіяни вдарили безпілотником “Герань” по агропідприємству в Семенівці. Загорівся склад і господарські приміщення. Пожежу загасили.
- 20 жовтня ворог вдарив по підприємству та транспортній інфраструктурі у Чернігові. В області пошкоджені будинки, безпілотник влетів просто у вікно оселі у Семенівці.