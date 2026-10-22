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Росіяни били по Чернігівщині дронами та ракетами

Поцілили в агропідприємство в Семенівці.

Росіяни били по Чернігівщині дронами та ракетами
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

Учора російська армія двічі атакувала підприємство у Чернігові малогабаритними крилатими ракетами “Бандероль”.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Унаслідок повторного удару загинув 61-річний чоловік. Також постраждав 54-річний чоловік, у нього акубаротравма.

Уночі росіяни вдарили безпілотником “Герань” по агропідприємству в Семенівці. Загорівся склад і господарські приміщення. Пожежу загасили.

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