Ворог атакував енергоінфраструктуру Хмельниччини

Упродовж минулої доби російські дрони атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Хмельниччини, внаслідок чого є знеструмлення.
Як написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Тюрін, енергетики працюють над відновленням електропостачання в оселях жителів області.
Сили ППО результативно працювали по ворожих цілях.
У Шепетівському районі внаслідок атаки пошкоджено вікна приватного будинку.
Люди не постраждали.
- У ніч на 22 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет «Іскандер-М»/С-400/«Циркон»/«Онікс» та 210 ударних БпЛА типу Shahed. Основною ціллю ворога був Київ.