Ворог атакував енергоінфраструктуру Хмельниччини

Люди не постраждали.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Тюрін, енергетики працюють над відновленням електропостачання в оселях жителів області.

Упродовж минулої доби російські дрони атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Хмельниччини, внаслідок чого є знеструмлення.

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Люди не постраждали.

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