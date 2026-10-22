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Ворог атакував енергоінфраструктуру Хмельниччини

Люди не постраждали. 

Ворог атакував енергоінфраструктуру Хмельниччини
Фото: Wikimapia

Упродовж минулої доби російські дрони атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Хмельниччини, внаслідок чого є знеструмлення. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Тюрін, енергетики працюють над відновленням електропостачання в оселях жителів області.

Сили ППО результативно працювали по ворожих цілях.

У Шепетівському районі внаслідок атаки пошкоджено вікна приватного будинку.

Люди не постраждали. 

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