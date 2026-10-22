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Росіяни дроном поранили мешканку Миколаївщини

По області є пошкодження. 

Росіяни дроном поранили мешканку Миколаївщини
Російський шахед в небі над Україною, ілюстративне фото
Фото: Скріншот відео / Повітряні Сили ЗС України / Telegram

У ніч на 22 жовтня росіяни атакували Миколаївську область безпілотниками різних типів. Постраждала жінка, вона у лікарні. 

Про це написав т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов. 

Він повідомив, що учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки в Баштанському районі пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Там ніхто не постраждав. 

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Учора вдень ворог атакував БпЛА «Ланцет» та FPV-дроном Куцурубську громаду Миколаївського району. Внаслідок однієї з атак в с. Дмитрівка пошкоджені дві господарчі будівлі. 

Увечері ворог атакував FPV-дроном 35-річну жінку в Куцурубській громаді. Її госпіталізували. 

Також вчора вдень ворог атакував FPV-дроном та БпЛА «Молнія» Галицинівську громаду. Внаслідок однієї з атак у с.Лимани пошкоджені приватний будинок та два гаражі. 

Також ворог завдав удару FPV-дроном по береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

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