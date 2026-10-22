Трамп вважає, що завершення війни в Україні "ближче, ніж коли-небудь раніше"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив журналістам, що кінець російсько-української війни є "ближчим, ніж коли-небудь раніше".

Як пише Суспільне, до такого висновку республіканець дійшов на основі результатів візиту свого спецпосланця Стівена Віткоффа до Росії, де той спілкувався з диктатором Путіним.

Трамп нагадав, що днями розмовляв з Путіним на цю тему і відчув, що вони "наближаються до завершення його війни з Україною". Господар Білого дому також відзначив звільнення з-під варти американського громадянина Стівена Хаббарда, підкресливши, що "ми нічого не віддали натомість - а це велика рідкість".

Президент прокоментував і скандальні слова Віткоффа про те, що Путін нібито є "гуманістом". Трамп "не береться стверджувати", але вважає, що така заява була зроблена з метою звільнення Хаббарда, який інакше б "провів решту життя у в'язниці".