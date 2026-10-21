Головне за середу, 21 жовтня: балістика на Київ, удар по ТЦ Метро на Рівненщині, 165 боєзіткнень, підсумки мирних перемовин

Бойові дії на Донеччині, 165 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки удару по Слов'янську, звільнення Стівена Габбарда. Яким запам’ятається 1701-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський в ефірі Fox News сказав, що замороження війни на нинішніх позиціях може стати реальним способом її завершення.

Журналіст запитав Зеленського, чи погодився б він на мирну угоду, яка зафіксувала б нинішню ситуацію на фронті та залишила б під контролем України 75% або більше її території, незалежно від того, як почалася війна.

"Так. Якщо ми заморозимо ситуацію прямо зараз, я думаю, це реальний спосіб закінчити цю війну", – відповів президент України.

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Подробиці - в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 жовтня на фронті від початку доби відбулося 165 бойових зіткнень.

Найбільше на Покровському напрямку - 19.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 жовтня – в новині.

Російські війська атакували ТЦ "Метро" на Рівненщині. Також унаслідок удару постраждав житловий сектор.

За попередньою інформацією, люди не поранені. Пожежу в одному з житлових будинків локалізували.

У Слов’янську на Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу, який зруйнував два п’ятиповерхові житлові будинки, повідомила ДСНС.

П’ять днів рятувальники дістали з-під завалів тіла семи загиблих, серед них – співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Ще 12 людей були поранені. Роботи проводили під загрозою повторних авіаударів і атак російських безпілотників. Розбір завалів ускладнювали значні руйнування та велика кількість будівельних конструкцій.

З-під уламків одного з будинків надзвичайники вилучили тіла чотирьох загиблих, зокрема свого колеги. Ще трьох загиблих виявили під завалами іншого будинку.

Загалом рятувальники розібрали понад 200 тонн будівельних конструкцій. Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару по житловому мікрорайону Слов’янська на Донеччині, застосувавши авіабомби ФАБ-250. Влучання зафіксували у двох багатоповерхівках. Пошкоджень загалом зазнали дев’ять багатоквартирних будинків, два з них частково зруйновані.

Голова Національного банку України Андрій Пишний не подавав заяви про звільнення на тлі обшуків, що відбулися сьогодні в приміщенні НБУ. Інформацію про це повідомили співрозмовники LB на умовах анонімності. Також в НБУ заявили, що офіційно спростовують чутки про нібито відставку Андрія Пишного.

Вранці НАБУ офіційно підтвердило проведення слідчих дій у Нацбанку і за місцем проживання одного зі співробітників, не розкриваючи подробиць. Про те, що обшуки стосувалися саме голови НБУ, повідомили джерела УП і «Схем».

У НАБУ також повідомили, що підозру нікому не оголошували і нікого не затримували.

Докладніше - в новині.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів про результати переговорів із партнерами в Осло та свого візиту до Росії.

За словами Віткоффа, в Осло та Санкт-Петербурзі він і Джаред Кушнер зустрілися з російськими, українськими та європейськими лідерами, щоб обговорити припинення війни. А в РФ мали «розвинути прогрес».

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Віткофф зазначив, що «ці дискусії мали конструктивний характер».

«Роботу буде продовжено у форматі тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною на технічному рівні. Незважаючи на те, що попереду ще чимало важливої роботи, президент Трамп, як і раніше, твердо має намір домогтися закінчення цієї війни та встановлення всеосяжного, міцного миру, який забезпечить безпеку та процвітання для майбутніх поколінь», - наголосив спецпредставник.

Росія звільнила з-під варти американського громадянина Стівена Габбарда, якого вона звинуватила в найманстві й викрала з Ізюма. Про це Путін заявив на зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі.

CNN нагадує, що 74-річний Габбард був затриманий чотири роки тому. Учителя на пенсії з Мічигану Росія звинуватила в участі в бойових діях за Україну.

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