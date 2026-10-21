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Російські війська атакували ТЦ "Метро" на Рівненщині. Також унаслідок удару постраждав житловий сектор.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Ворог атакував заклад торговельної мережі Метро. За попередньою інформацією, люди не поранені. Разом з усіма службами перебуваю на місці події", – ідеться у повідомленні.

Також унаслідок атаки РФ в одному з житлових будинків виникла пожежа. Її вже локалізували.