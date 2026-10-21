Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" на Харківщині

Пошкоджено одну з установок на виробничому майданчику.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Уранці, 21 жовтня, росія вкотре атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи "Нафтогаз" на Харківщині.

Про це повідомили у Групі "Нафтогаз" у Телеграмі.

Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару.

"росіяни продовжують системно атакувати нафтогазову інфраструктуру. З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об’єктах Групи Нафтогаз, що вдвічі більше ніж минулого року", – зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.