Укрзалізниця встановила в Києві та області 33 мобільні укриття

Планується встановлення ще 128 укриттів у столиці та області й майже 650 - в інших регіонах.

Укрзалізниця встановила 33 первинні мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що з огляду на зміну тактики російських атак - тривалі комбіновані удари із застосуванням безпілотників і ракет - компанія планує встановити ще 128 укриттів у столиці та області й майже 650 - в інших регіонах.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця встановила 434 мобільні укриття.

Укриття облаштовують насамперед у найбільш небезпечних місцях: поблизу критично важливих об’єктів, від яких залежить рух поїздів, а також на станціях, де взагалі відсутні інші об’єкти фонду захисних споруд.

"Встановлення первинних (мобільних) укриттів — частина Плану стійкості Укрзалізниці. Він має посилити захист працівників і забезпечити безперервний рух поїздів навіть в умовах тривалих комбінованих атак", - йдеться в повідомленні.

У травні Укрзалізниця повідомила, що розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні через зростання атак на залізницю. На той момент від початку року вже було зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру.