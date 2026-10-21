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​СБУ затримала 18-річного одесита, підозрюваного в підготовці теракту в Києві

За інформацією слідства, в серпні цього року він навів ворожий удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі. 

​СБУ затримала 18-річного одесита, підозрюваного в підготовці теракту в Києві
Фото: СБУ

У Києві контррозвідка Служби безпеки затримала підозрюваного в роботі на Росію 18-річного одесита. За інформацією слідства, він коригував масовані удари ворога по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у Києві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. В серпні цього року підозрюваний навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі. 

Згодом чоловік прибув до Києва для підготовки теракту. Він встановив приховану відеокамеру з павербанком навпроти будинку потенційної жертви. Пристрій був замаскований у коробку з-під соку, обклеєну корою дерева. 

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Фото: СБУ

"За допомогою «відеопастки» рашисти сподівалися відстежити розпорядок дня та способи переміщення киянина. Щоб завантажити відзняті файли і передати їх ворогу, фігурант забрав камеру додому", – зазначили в СБУ.

Агента затримали напередодні того, як він мав направити "звіт" російським спецслужбістам. Встановлено, що молодик був завербований росіянами, коли після звільнення з одного з поштових відділень Одеси шукав "легкі" заробітки у Телеграм. 

Фото: СБУ

Він також відстежував локації української ППО та оборонних підприємств на Одещині. Крім того, він потягом з’їздив до Дніпра, де розвідав для ворога надані йому координати. 

Під час обшуків у затриманого вилучено замасковану відеокамеру і смартфон із доказами роботи на Росію. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

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