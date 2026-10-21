У Києві та області фіксують аварійні відключення електроенергії після ворожої атаки (оновлено)

Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло.

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Станом на 9:50 21 жовтня екстрені відключення електроенергії застосували в частині Оболонського, Шевченківського і Святошинського районів Києва. В інших районах діють графіки відключень, повідомила Київська міська військова адміністрація.

Спершу ДТЕК повідомила про аварійні відключення в Святошинському районі та частині Київської області. Йдеться про Бучанський район.