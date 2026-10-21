У Києві та області фіксують аварійні відключення електроенергії після ворожої атаки (оновлено)

Станом на 9:50 21 жовтня екстрені відключення електроенергії застосували в частині Оболонського, Шевченківського і Святошинського районів Києва. В інших районах діють графіки відключень, повідомила Київська міська військова адміністрація.
Спершу ДТЕК повідомила про аварійні відключення в Святошинському районі та частині Київської області. Йдеться про Бучанський район.
- Як повідомлялося, від початку доби внаслідок російського безперервного дронового терору пошкодження зафіксовано у кількох районах Києва. Є інформація про загиблих.
- Учора ворог увесь день тероризував столицю і околиці безпілотниками. В Києві загинула одна людина, 21 була поранена. Пошкоджено два медзаклади і енергетичний об'єкт.
- На околицях міста дрон вдарив у трасу Київ – Одеса. Троє людей загинули, зокрема водій автобусу до мемораільного кладовища.