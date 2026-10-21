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Росіяни атакували дронами село під Харковом: загинули двоє літніх людей, ще 11 постраждали

Пошкоджено 13 приватних будинків, автомобіль та вогнем знищено господарчу споруду

Росіяни атакували дронами село під Харковом: загинули двоє літніх людей, ще 11 постраждали
Харківщина, наслідки удару
Фото: Харківська ОВА

Уночі селище Коротич Харківського району перебувало під масованим ударом російських безпілотників. 

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік.

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Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 2-місячний хлопчик та 8-річна дівчинка. Всім була надана необхідна медична допомога. 

Також під час атаки пошкоджено 13 приватних будинків, автомобіль та вогнем знищено господарчу споруду. Всі екстрені служби працювали в посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки.

Пізніше зафіксовано удар в Основ'янському районі. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

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