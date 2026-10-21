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Уночі селище Коротич Харківського району перебувало під масованим ударом російських безпілотників.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік.

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Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 2-місячний хлопчик та 8-річна дівчинка. Всім була надана необхідна медична допомога.

Також під час атаки пошкоджено 13 приватних будинків, автомобіль та вогнем знищено господарчу споруду. Всі екстрені служби працювали в посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки.

Пізніше зафіксовано удар в Основ'янському районі. Наразі інформація про постраждалих не надходила.