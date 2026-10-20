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Гідрометцентр: в середу в Україні прогріється до +20°

Місцями очікується невеликий дощ.

Гідрометцентр: в середу в Україні прогріється до +20°
Фото: Інна Варениця

В середу, 21 жовтня, в деяких областях дощитиме. Температура повітря вдень підніметься місцями до +20°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 21 жовтня
Фото: Український гідрометцентр/Facebook
Прогноз погоди на 21 жовтня

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В Україні, крім заходу та південного заходу, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у південній частині та більшості центральних областей туман.

Вітер південно-східний, східний 5-10 м/с, у західних областях 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 6-11°, в Карпатах 0-5° тепла; вдень 12-17°, на Закарпатті та півдні країни до 20°. 

 В Києві без опадів, в Київській області місцями невеликий дощ.

 Температура повітря по області вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 9-11° тепла, вдень 13-15°.

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