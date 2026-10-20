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ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський назвав головні теми сьогоднішніх переговорів зі США та Європою

Зокрема, говорили про повоєнне відновлення. 

Зеленський назвав головні теми сьогоднішніх переговорів зі США та Європою
Зеленський, Стере і Стубб
Фото: скриншот відео

На сьогоднішній зустрічі з американськими перемовниками в Осло Україна поділилася з європейськими партнерами деталями попередніх обговорень, що пройшли в Маямі. Сьогодні говорили про безпекові гарантії, різні чутливі питання, зокрема територіальні.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу після завершення перемовин. Україна продовжує вважати, що територіальні питання потрібно обговорювати на найвищому рівні.

Зеленський наголосив, що безпекові гарантії для України мають бути сильними. 

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«І ми говорили про дуже важливі речі: що ми будемо робити після війни. Ми хочемо наближати завершення війни якомога швидше», – сказав він.

У цьому питанні йшлось про реконструкцію та інші виклики.

«Ми готові до переговорів. Це важливо до нас: показати будь-який вид деескалації», – сказав Зеленський.

Президент, відповідаючи на запитання, чи програє Україна війну, сказав, що ні, але вона втрачає людей через російські атаки. Також вона втрачає час.

«Наші діти не мають спражнього життя. Дитинства. Усі люди, якщо чесно», – сказав глава країни. 

  • В Осло 20 жовтня відбулася зустріч українського і фінського президентів, прем'єра Норвегії і американського перемовника Стіва Віткоффа. Джаред Кушнер приєднався відеозв'язком. Завтра Віткофф повезе напрацьовані пропозиції Путіну. 
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