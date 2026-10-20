Американські перемовники провели переговори з Україною і представниками Європи. Завтра Віткофф полетить до Росії

Американський перемовник Стів Віткофф сьогодні, 20 жовтня, брав участь у зустрічі з українським і фінським президентами Володимиром Зеленським і Александром Стуббом та прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере, що відбулася в Осло. Ще один пермовник, Джаред Кушнер, доєднався по відеозв'язку.

Завтра Віткофф полетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом і передасть йому головні висновки і пропозиції сьогоднішніх переговорів. Про це Стере повідомив на брифінгу зі Володимиром Зеленським і Стуббом після завершення переговорів.

Україна хоче, щоб обговорили можливість зустрічі на рівні лідерів, оскільки потрібно обговорювати територіальні питання.

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Стере відзначив зусилля США стосовно просування справедливого миру.

«Ми віримо, що мир можливий і необхідний для України, Європи й всього світу. Ми мали сьогодні, я б сказав, хороші й конструктивні розмови, необхідні після подій минулого тижня (коли США посилили тиск на Україну. – Ред.). Ми погодилися, що працювати разом є життєво важливим. Зараз нам потрібно залишатися сфокусованими і докладати справжніх зусиль для дипломатичного процесу в правильному напрямку», – сказав норвезький прем'єр.

Американська і європейська команди разом з Україною провели змістовну роботу на тему ключових викликів.

«Сьогодні ми обговорили виклики, пов'язані з безпековими гарантіями для України, планом відновлення після війни, проблеми, пов'язані з територіями і санкціями. І запитання, пов'язані з європейським безпековим порядком. Після цієї війни це буде європейською реальністю, ми житимемо тут», – сказав Стере.

На зустрічі напрацювали базу, а сьогодні увечері обговорення триватимуть разом із безпековими радниками лідерів Великої Британії, Німеччини та Італії.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо продовжувати говорити на всіх рівнях і працювати разом над рішеннями для закінчення війни. Він сказав, що вранці мав хорошу розмову з держсекретарем Марко Рубіо.

«Перше: Україна хоче миру більше, ніж будь-хто. Це Росія розпочала цю війну, і рішення продовжувати вбивства – це вибір Росії. І лише Росії. Друге: Україна негайно підтримала американську ініціативу з енергетичного припинення вогню, але Росія продовжила атаки. Ми пропонували різні опції. Ми готові не бити по чутливих секторах російського енергосектору, якщо Росія зупинить бити по наших. Путін сказав ні, але ми працюємо над рішенням», – сказав глава країни.

Американці передадуть Путіну пропозиції, зокрема, тристоронньої зустрічі на рівні лідерів, додав Зеленський. Він сказав, що обговорили гарантії безпеки, і США готові надати сильну підтримку. Йшлося про різні варіанти, зокрема аналог 5 Статті НАТО.

Александр Стубб сказав, що сьогодні досягнули значного прогресу на двох рівнях: загальному і короткостроковому. У загальній картині знайшли деякі пропозиції миру, які завтра повезуть до Санкт-Пебербурга.

«Ми обговорили і знайшли ключові елементи безпеки і ми обговорили і знайшли ключові елементи економіки», – сказав він.

У короткостроковій перспективі йшлося про ППО, енергетику і часткове припинення вогню, зокрема по енергетиці і продовольчій безпеці.