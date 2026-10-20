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Мадяр висловився за перехід Угорщини на євровалюту, - Bloomberg

Водночас точних термінів прем'єр не назвав.

Мадяр висловився за перехід Угорщини на євровалюту, - Bloomberg
прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Фото: Facebook/Péter Magyar﻿

Очільник уряду Угорщини Петер Мадяр заявив, що підтримує якнайшвидше приєднання його країни до Єврозони.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мадяр не назвав конкретної дати переходу на єдину валюту, проте зазначив: "Що раніше, то краще". За його словами, це сприятиме "ціновій стабільності та передбачуваності".

Ці заяви пролунали після того, як у понеділок було представлено проєкт бюджету Угорщини на 2027 рік. У документі окреслено шлях до виконання критеріїв ЄС щодо дефіциту бюджету до кінця терміну повноважень уряду у 2030 році, хоча питання переходу на євро прямо не згадується. 

Мадяр зазначив, що перехід на євро піде на користь усій економіці, оскільки призведе до зниження вартості запозичень, зокрема - за іпотечними кредитами.

 

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