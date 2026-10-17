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Петер Мадяр не заперечує проти транзиту українського зерна через Угорщину

Володимир Зеленський звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини з проханням дозволити транзит українського зерна до інших країн через блокування морського експорту в Чорному морі.

Петер Мадяр не заперечує проти транзиту українського зерна через Угорщину
Володимир Зеленський та Петер Мадяр
Фото: X Петера Мадяра

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини з проханням дозволити транзит українського зерна до інших країн через блокування морського експорту в Чорному морі. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не заперечуватиме проти такого рішення, якщо вантажі лише перетинатимуть територію його країни.

Про це Мадяр розповів в інтерв’ю телеканалу RTL, повідомляє Reuters.

За словами угорського прем’єра, під час особистої зустрічі Зеленський пояснив, що Україна потребує альтернативних маршрутів для експорту зернових. Зокрема, він попросив допомогти з перевезенням кукурудзи до Західної Європи в опломбованих потягах.

"Я сказав, що жодних перешкод не буде, якщо вантажі лише транзитом проходитимуть через країну", – зазначив Мадяр.

Він додав, що український президент звернувся з аналогічним проханням до всіх сусідніх держав, як це було на початку повномасштабного вторгнення Росії три-чотири роки тому.

За словами Мадяра, запропонована схема перевезень повторюватиме механізм, який розглядали невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

  • 16 жовтня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели першу зустріч у Брюсселі. Сторони обговорили євроінтеграцію України, права угорської меншини на Закарпатті, двосторонню торгівлю та дипломатичні зусилля для завершення війни. Мадяр також висловив солідарність з Україною на тлі російської агресії. За підсумками переговорів лідери домовилися відновити співпрацю на різних рівнях.
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