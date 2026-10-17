Країни G7 планують виділити 260 млн євро на відновлення конфайнмента ЧАЕС

Країни "Групи семи" планують виділити 260 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнмента Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль у соцмережі X.

За словами Шмигаля, це важливий крок для відновлення ядерної безпеки на ЧАЕС, порушеної внаслідок російського удару.

Водночас загальна потреба у відновленні конфайнмента оцінюється щонайменше у 500 млн євро.

"Дякую Франції та особисто міністру Ролану Лескюру за лідерство в мобілізації міжнародної підтримки. Вдячний країнам G7 за готовність долучитися до відновлення. Розраховуємо залучити необхідне фінансування для покриття решти потреб під час донорської конференції, яка відбудеться в Парижі під спільним головуванням України, Франції та ЄБРР", – наголосив міністр.