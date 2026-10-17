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Країни G7 планують виділити 260 млн євро на відновлення конфайнмента ЧАЕС

Загальна потреба у відновленні конфайнмента ЧАЕС становить щонайменше 500 млн євро.

Країни G7 планують виділити 260 млн євро на відновлення конфайнмента ЧАЕС
Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС ДСП «Чорнобильська АЕС»
Фото: hromadske.ua

Країни "Групи семи" планують виділити 260 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнмента Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль у соцмережі X.

За словами Шмигаля, це важливий крок для відновлення ядерної безпеки на ЧАЕС, порушеної внаслідок російського удару.

Водночас загальна потреба у відновленні конфайнмента оцінюється щонайменше у 500 млн євро.

"Дякую Франції та особисто міністру Ролану Лескюру за лідерство в мобілізації міжнародної підтримки. Вдячний країнам G7 за готовність долучитися до відновлення. Розраховуємо залучити необхідне фінансування для покриття решти потреб під час донорської конференції, яка відбудеться в Парижі під спільним головуванням України, Франції та ЄБРР", – наголосив міністр.

  • Велика Британія виділить понад 20 мільйонів євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, який зазнав пошкоджень внаслідок російських атак.
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