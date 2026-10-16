В Україні необхідно прискорити будівництво та підключення обʼєктів розподіленої генерації.
Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу.
«Є чітке завдання прискорити будівництво та підключення обʼєктів розподіленої генерації. Важливо активно продовжувати роботу з міжнародними партнерами, зокрема через Фонд підтримки енергетики. Окремо — про Київ, де ситуація одна з найскладніших. Були чіткі доручення в найкоротші терміни реалізувати конкретний перелік дій і рішень, які дозволять стабілізувати ситуацію в столиці. А також надолужити будівництво розподіленої генерації. Контроль — за Міністерством енергетики», - повідомив глава уряду.
Корецький додав, що міністр енергетики та керівники компаній доповіли про ситуацію в енергосистемі, хід ремонтів на атакованих обʼєктах, облаштування інженерного захисту, а також накопичення газу, вугілля, мазуту, пального та необхідного резерву обладнання для швидкого відновлення.
- У квітні цього року стало відомо, що Кабмін запускає механізм державної підтримки для великого і середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації.
- Програма мала стартувати 1 червня.
- Підприємствам дали можливість залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних і газопоршневих установок, зокрема когенераційних об’єктів відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія), систем накопичення енергії, мікромереж і локальних автономних енергосистем.