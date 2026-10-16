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Кабмін поступово почав відновлювати видатки, призупинені через брак коштів

Це стало можливим завдяки виконанню частини зобов'язань перед партнерами. 

Кабмін поступово почав відновлювати видатки, призупинені через брак коштів
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький у Телеграм

Ухвалені цього тижня законопроєкти, які входять до міжнародних зобов'язань України, дозволять до кінця року отримати частину вкрай необхідних коштів для закриття фінансового дефіциту в бюджеті цього року. Відповідні документи вже готують для подання в Єврокомісію.

Зараз уряд почав поступово відпускати кошти, які призупиняли. Про це прем'єр Сергій Корецький повідомив під час години запитань до уряду.

«З надією і розумінням, що гроші надійдуть за проголосовані закони. І з надією на те, що наступні сесійні тижні будуть рівно такими самими конструктивними, якісними й результативними», – сказав він.

У секторі оборони жодних затримок видатків немає, наголосив голова уряду.

Контекст

У вересні Кабмін оголосив максимальне скорочення видатків через брак коштів у бюджеті. Україна не виконала частину зобов'язань перед партнерами, що призвело до втрати коштів, на які розраховували.

Зокрема, припинили фінансування заходів для виконання Планів стійкості. Учора Верховна Рада проголосувала за скасування пільгового розмитнення посилок із замовленнями з закордонних маркетплейсів, що було частиною зобов'язань.

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