Ось практичний гід для аматорів, які хочуть структурувати свої тренування в басейні та грамотно підготуватися до аматорських стартів.

Плавання – найскладніший з технічного погляду циклічний вид спорту. У бігу чи велоспорті груба фізична сила та високий пульс можуть частково компенсувати огріхи техніки. У воді цей підхід не працює: вода миттєво карає за метушню. Щоб плисти швидко, довго і без надриву, потрібно стати обтічним, а не просто сильним.

Важливим підготовчим етапом є правильний вибір екіпірування.

Окуляри

Тест на присмоктування. Бажано не купувати окуляри наосліп в інтернеті. Прийдіть у магазин, прикладіть лінзи до очей (не надягаючи гумку на голову) і злегка натисніть. Якщо вони «присмокталися» і тримаються 1–2 секунди самі – це ваша форма обличчя, вони не будуть протікати. У деяких моделях окулярів можна змінювати відстань між лінзами (зазвичай три розміри), деякі популяризуються виробниками як універсальні. Все одно краще міряти.

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Профіль та обтюратор (резинка навколо лінз). Аматорам не потрібні жорсткі низькопрофільні «стартові» окуляри (вони боляче врізаються в очниці). Обирайте тренувальні моделі з широким, м’яким силіконовим обтюратором: у них комфортно плавати довше години.

Фото: EPA/UPG Емоції плавчині

Колір лінз. Для критих басейнів – прозорі або світло-блакитні. Для відкритої води – обов’язково дзеркальні або поляризовані, інакше сонце засліпить вас під час пошуку буйків. Це важливо.

Антифог. Заводське покриття від запотівання змивається за місяць-два. Одразу купуйте спрей-антифог. Пшикнули перед тренуванням, прополоснули водою – і бачите все ідеально.

Гідрокостюм: інвестиція в плавучість та безпеку

Це не просто одяг для тепла, це легальний допінг для плавання на відкритій воді. Неопрен працює як поплавок.

Товщина неопрену. Спортивний гідрокостюм для триатлону має різну товщину. На грудях і стегнах це 4–5 мм (для максимального підняття таза і ніг над водою), а на плечах – 1,5–2 мм (щоб руки могли вільно крутити гребок без опору гуми). Серферські або дайверські костюми не підходять категорично – у них ви не зможете підняти руки.

Розмір. Гідрокостюм має сидіти на суші екстремально щільно, ледь не до легкого дискомфорту (але не здавлювати дихання). У воді між ним і тілом утвориться мікрошар води, який зігріватиме вас. Якщо костюм сидить вільно, він набере води і потягне вас на дно. У разі придбання бувшого у використанні зверніть увагу на наявність дірок: через них потраплятиме вода і вам буде важче плисти.

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Фото: EPA/UPG Плавець у гідрокостюмі починає долати дистанцію

Рекомендують вдягати костюм у поліетиленових пакетах на ногах і руках – так ви легко прослизнете у вузькі манжети і не порвете ніжний неопрен нігтями.

Захист від натирання. Найбільший біль новачка – потертості на шиї, пахвах та щиколотках від тертя гідрокостюма. Завжди рясно змащуйте шию вазеліном або спеціальним стіком перед стартом.

Плавки та купальники: питання матеріалу

Забудьте про пляжні шорти-парашути. Чоловікам потрібні спортивні джаммери (шорти до коліна) або сліпи, жінкам – суцільні купальники. Бажано знайти на етикетці напис Endurance, PBT або 100% поліестер. Якщо в складі багато еластану чи лайкри, хлорка в басейні «з’їсть» такі плавки за 2–3 місяці, і вони розлізуться. Поліестер живе роками.

Інвентар: що покласти в сітку для басейну

Коротка дощечка та колобашка: базовий набір. Дощечка – для ізоляції ніг. Колобашка (між ногами) – для ізоляції та опрацювання рук.

Фото: EPA/UPG Cтарт одного з запливів

Рекомендую використовувати на тренуваннях тільки короткі тренувальні ласти! Довгі дайверські ласти знищать вашу техніку плавання і перевантажать коліна. Короткі ласти потрібні для розвитку гнучкості гомілкостопа.

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Лопатки. Починайте з найменших (на пальці або трохи більших за вашу долоню). Занадто великі лопатки без поставленої техніки гарантовано призведуть до травми ротаторної манжети плеча.

Основи техніки

Звичайно, найкраще техніку плавання відпрацьовувати під керівництвом тренера, але для загального розуміння надаю типові дії у воді.

Кроль на грудях (Freestyle) – це фундамент для довгих дистанцій. Найшвидший та найефективніший стиль.

Фото: EPA/UPG Атлет пливе в басейні

Положення тіла. Максимально горизонтальне, натягнуте як струна. Погляд спрямований на дно басейну (трохи вперед). Якщо ви піднімаєте голову, ваш таз і ноги автоматично тонуть, створюючи опір.Гребок. Ключовий елемент – «високий лікоть» (раннє захоплення води). Ви маєте чіплятися за воду всією площиною передпліччя, утворюючи жорсткий важіль.

Ротація. Тіло має ритмічно перекочуватися з боку на бік (приблизно на 45 градусів). Ротація підключає до роботи сильні найширші м’язи спини та зменшує фронтальний опір води.

Брас – ідеальний стиль для розминки, заминки та орієнтації на відкритій воді.

Цикл руху. Чітка послідовність: гребок руками – вдих – поштовх ногами – ковзання.

Ковзання. Найважливіша фаза брасу. Після поштовху ногами тіло має повністю витягнутися і ковзати за інерцією. Типова помилка новачка – часті, суєтливі гребки без пауз.

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Фото: EPA/UPG Плавання на спині

Кроль на спині – найкращий спосіб розвантажити плечовий пояс і вирівняти поставу після офісної роботи.

Особливості дихання. Оскільки обличчя завжди над водою, дихати легше, але важливо зберігати ритм (наприклад, вдих на правий гребок, видих на лівий), щоб не збивати темп.

Положення тіла. Грудна клітка має бути злегка випнута вгору, таз піднятий. Вуха повинні лежати у воді. Якщо ви притискаєте підборіддя до грудей, щоб подивитися на ноги, таз одразу піде на дно.

Користь для триатлетів. Плавання на спині ідеально розкриває грудну клітку після сотень кілометрів на велосипеді у скрученій аеродинамічній посадці. Крім того, це чудовий спосіб відпочити на відкритій воді під час запливу, якщо ви запанікували або втомилися.

Фото: EPA/UPG Плавчиня тримається за стартові поручні для плавання

Структура підготовки: з чого складається тренування

Плавати від бортика до бортика 45 хвилин в одному темпі – шлях до стагнації. Робоче тренування аматора (близько 1–2,5 км) має чітку структуру.

Розминка у воді: 200–400 метрів спокійного плавання (мікс кролю, брасу, плавання на спині), щоб адаптувати серце до горизонтального положення та трохи зігрітись у воді.

Блок вправ на техніку: 10–15 хвилин. Це робота з інвентарем. Наприклад: плавання на ногах з дошкою, вправа «навздогін» (одна рука витягнута, інша робить гребок), плавання з колобашкою для фіксації таза.

Основний блок. Робота над витривалістю або швидкістю (інтервали). Наприклад: 10 відрізків по 100 метрів у змагальному темпі з фіксованим відпочинком по 20 секунд між ними. Або драбина: 100 м – 200 м – 400 м – 200 м – 100 м.

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Заминка. 100–200 метрів дуже легкого, розслабленого плавання для виведення лактату та плавного зниження пульсу.

«Сухе плавання»: тренування без басейну

В умовах відключень світла або відряджень басейн часто буває недоступним. Але втрачати відчуття води необов’язково.

Робота з гумовими еспандерами. Закріпіть гумову петлю за шведську стінку або двері на рівні грудей. Нахиліться вперед до паралелі з підлогою і відпрацьовуйте фазу захоплення та відштовхування води (імітація кролевого гребка). Це формує м’язову пам’ять та специфічну силу трицепсів.

Фото: EPA/UPG Плавці плавають у відкритій водоймі

Кор та баланс. Планка, скручування, вправи на фітболі. У плаванні кор (м’язи преса та попереку) є жорсткою зв’язковою ланкою між руками та ногами. Слабкий кор призводить до того, що таз провалюється під воду і ви «гальмуєте».

Мобільність гомілкостопа. Щодня виконуйте вправи на розтяжку гомілкостопів. Чим гнучкіша стопа, тим краще вона працюватиме як ласта. «Дерев’яний» гомілкостоп, який дивиться під кутом 90 градусів, працює у воді як якір.

Негласний етикет у басейні: як не стати токсичним плавцем

Басейн – це зона підвищеної небезпеки та щільного трафіку. Знання базових правил збереже нерви вам і оточуючим.

Правосторонній рух – це непорушне правило. Ви завжди пливете по правій стороні доріжки, а повертаєтесь по лівій. Плавати посередині можна лише тоді, коли ви на доріжці самі. Якщо на доріжці два плавці, можна домовитись про вибір конкретної сторони, але такий порядок діє у разі незмінної кількості плавців.

Правила обгону. Якщо ви наздогнали повільнішого плавця, легенько торкніться його стопи. Це сигнал: «Я ззаду, пропусти». Повільний плавець має притиснутися вправо біля найближчого бортика і дати вам дорогу. Обганяти на середині доріжки небезпечно – можна зіткнутися головами із зустрічним плавцем.

Фото: EPA/UPG Плавання в басейні, змагання

Відпочинок біля бортика. Якщо ви втомилися і зупинилися на краю басейну, завжди притискайтеся в кут доріжки. Ніколи не висіть посередині бортика – ви блокуєте місце для розвороту тим, хто пливе без зупинки.

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