Час очікування для відновлення гри в той же день збільшили.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив новий регламент проведення матчів, які перериваються через сигнал повітряної тривоги.

Згідно з попередньою редакцією правил, гру можна було не відновлювати в той самий день, якщо загроза зберігалась упродовж понад однієї години. Цим у 12-му турі УПЛ скористались "Карпати", які після 60 хвилин очікування на відбій залишили стадіон і не дограли матч з "Харковом", що викликало протест харківської команди.

Відтепер поєдинки, які розпочалися до 15:30, потрібно буде догравати того ж дня, якщо тривалість тривоги не перевищувала 3 годин. Нове правило стосується матчів УПЛ та пізніх стадій Кубка України. В інших змаганнях часовий ліміт очікування встановлено на позначці 2 години.

Якщо ж матч розпочався після 15:30, то регламент залишається незмінним: 60 хвилин на одну тривогу і 120 - на декілька з перервами на відбій.