У чому сильні сторони ірландця, що перед поєдинком каже Амосов і які перспективи українця поборотися за пояс чемпіона – читайте в прев’ю поєдинку на LB.ua.

П'ятираундовий поєдинок стане співголовною подією вечора, а перемога в ньому суттєво наблизить українця до боротьби за пояс чемпіона. Цікаво також, що ірландський боєць, якому протистоятиме Ярослав, не так давно скептично ставився до перспектив українця в UFC. Тож уродженець Ірпеня має всі шанси відповісти своєму критику в октагоні.

Уже 5 грудня на турнірі UFC Fight Night в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) боєць змішаного стилю Ярослав Амосов проведе один із найважливіших боїв у кар'єрі – свій третій у найвідомішій лізі змішаних єдиноборств. Його суперник – ірландець Ієн Мачадо Геррі, який на момент анонсу поєдинку посідав перше місце в рейтингу напівсередньої ваги.

Хто такий Ієн Геррі?

Ієн Мачадо Геррі – високий, довгов'язий ірландець, якого вважають украй небезпечним бійцем. Він вирізняється серед інших потужними ударами й хорошим захистом від переведень у партер, тож його сміливо можна назвати класичним ударником з непоганими борцівськими навичками.

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Ірландець має в активі 17 перемог у 19 поєдинках. Ба більше, в останній сутичці він бився за пояс чемпіона UFC в напівсередній вазі проти росіянина Іслама Махачева, але поступився йому одноголосним рішенням суддів.

Попри це Геррі й досі залишається в когорті найкращих бійців дивізіону. Ірландець також відомий своїм умінням влаштовувати трешток перед боєм – невід’ємну частину промоції будь-якого поєдинку в UFC. Заочно, задовго до поєдинку з Амосовим, він встиг розкритикувати й українця. 22 листопада 2025 року після перемоги над Белалом Мухаммадом ірландця запитали про перспективи Ярослава в UFC, який лишень перебрався до ліги з Bellator – ще одного промоушену змішаних єдиноборств.

Геррі тоді зневажливо заявив, що, мовляв, навіть не знає про українця.

«Я не знаю, хто він такий. У бою зі мною його рознесуть. Хто б він не був, мені його шкода», – сказав Геррі.

Уже зовсім скоро в ірландця буде нагода підтвердити свої слова ділом.

Амосов перед боєм: готує сюрприз, на провокації не реагує

8 листопада 2026-го, коли бій анонсували офіційно, Ярослав Амосов опублікував відео із заявою ірландця в соцмережі X і лаконічно підписав: «Схоже, цей хлопець у мене не вірить».

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Фото: instagram.com/s_amoskin/ Ярослав Амосов готується до бою

В одному з інтерв’ю перед боєм Амосов відповів більш розгорнуто, але до відвертого трештоку не вдався.

«Тепер у нього бій зі мною, і ми побачимо, як він спробує мене рознести чи перемогти. Мені байдуже, що він думає і що говорить», – заявив українець у розмові з Аріелем Хельвані. Воно й не дивно, адже Ярославу не притаманні образи суперників.

Він більше про бій, і це може стати серйозною проблемою для ірландця. Амосов – багаторазовий чемпіон Європи й чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо, колишній чемпіон за версією Bellator. Гучніше за нагороди про українця каже його рекорд – 30 перемог у 31 поєдинку. Єдиної поразки Амосов зазнав у листопаді 2023 року від Джейсона Джексона, якому поступився чемпіонським поясом Bellator.

Фото: instagram.com/s_amoskin/ Амосов під час тренування

Його спеціалізація – боротьба, тож не дивно, що свої дві перемоги у двох стартових боях в UFC він здобув завдяки задушливим прийомам. І саме це може стати серйозним викликом для ірландця, який хоч і вміє протистояти переведенням у партер, але чи зможе робити це впродовж п’яти раундів?

Цікаво, що обох поразок у професійній кар’єрі Геррі зазнав саме від бійців із сильною борцівською базою – казахстанця Шавката Рахмонова та росіянина Іслама Махачева. В обох випадках ірландець поступився рішенням суддів, провівши в октагоні всі п’ять раундів.

На цьому наголошують і експерти. Чейл Соннен – колишній претендент на чемпіонський титул UFC – вже аналізує, як потенційно може пройти бій Амосова з Махачевим. Хоч росіянин теж спеціалізується на боротьбі, Чейл зазначає, що Ярослав може стати проблемою і для нього. А для Геррі й поготів.

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Фото: LB.ua Ярослав Амосов

Маркус «Конан» Сілвейра, тренер Ярослава в American Top Team, ще категоричніший. Він наголошує, що в напівсередньому дивізіоні UFC немає жодного бійця, здатного зупинити Амосова.

Колишній боєць UFC, тренер та аналітик Дін Томас натомість констатує, що в дивізіоні загалом ніхто не налаштований битися проти Амосова, пояснюючи це неспівмірністю потенційних ризиків і здобутків. Бо ж українець лише стартує в UFC, а перемога над ним, бійцем із другої десятки рейтингу дивізіону, не дасть суттєвого просування в рейтингу. Так ти ще спробуй здолай його…

Саме тому Томас віддав належне Геррі за те, що ірландець погодився на поєдинок з українцем.

Попри все, букмекери переважно віддають перевагу саме ірландцю. Станом на 25 листопада коефіцієнт на перемогу Геррі в букмекерській конторі Betway становив 1,57, а Амосова – 2,40.

Коли бій за титул?

У разі перемоги Амосов упритул наблизиться до чемпіонського пояса, проте не отримає автоматично статусу претендента. Уже 30 січня 2027 року Карлос Пратес і Майкл Моралес розіграють тимчасовий чемпіонський пояс UFC у напівсередній вазі. Очікується, що переможець їхнього протистояння проведе об’єднавчий поєдинок із Махачевим.

Фото: instagram.com/s_amoskin/ Український боєць Ярослав Амосов

Тож, імовірно, після перемоги над ірландцем Ярославу доведеться провести ще один бій. За умови тривалої відсутності росіянина в октагоні не варто виключати й сценарію, за якого Амосов отримає шанс побитися з тимчасовим чемпіоном – переможцем бою Пратес – Моралес.

За сприятливого розвитку подій Ярослав може поборотися за чемпіонський пояс UFC уже у 2027 році. Багато залежатиме від того, коли Махачев повернеться в октагон і які рішення щодо титульних поєдинків ухвалить керівництво UFC.

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Ще у вересні, задовго до анонсу бою Амосова й Геррі, в Махачева запитали про перспективи українця. Не дивно, що росіянин теж поставив під сумнів спроможність Ярослава здобути пояс. Чому?

Фото: Bellator Ярослав Амосов

Найкраще це пояснив Сілвейра. Тренер українця висловив переконання, що росіянин ліпше завершить кар’єру, ніж погодиться зустрітися з ним в октагоні. Побачимо вже зовсім скоро.

Додаткова мотивація подивитися бій Амосова

Чемпіонський пояс – це питання відносно далекого майбутнього. Зараз же треба перемогти ірландця. Амосов підходить до бою в гарному настрої й інтригує.

В інтерв’ю Хельвані українець пообіцяв, що зробить Україні подарунок або перед поєдинком із Геррі, або безпосередньо під час нього. Що це має бути, він не уточнив, обмежившись поясненням, що подарунок буде приємним.

Фото: instagram.com/s_amoskin/ Амосов відпрацьовує удари

З огляду на чітку проукраїнську позицію Ярослава, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зі зброєю в руках брав участь в обороні рідного Ірпеня, можна чекати на якийсь соціальний перформанс.

Офіційний транслятор UFC в Україні – Setanta Sports, тож саме там ви зможете подивитися пряму трансляцію бою українця.

Поєдинок Ярослава Амосова та Ієна Мачадо Геррі орієнтовно розпочнеться близько 23:00–00:00 за київським часом 5 грудня.