Ситуація з потраплянням в плей-оф для "гірників" стає критичною.

У Лондоні на "Стемфорд Брідж" донецький "Шахтар" приймав турецький "Фенербахче" у 5-му турі основного раунду Ліги чемпіонів.

Для Арди Турана це була особливо принципова дуель, адже наставник "гірників" є вихованцем "Галатасарая" - непримиренного суперника "Фенербахче". Але потішити тренера результатом донеччани не змогли.

"Шахтар" мало створив в атаці і не зміг надійно відіграти біля власних воріт, двічі дозволивши відзначитись косовару Ведату Мурікі. Перший гол форварда бригада арбітрів скасувала через гру рукою, а от другий, який стався після перерви, вже було забито за правилами.

Тож чемпіон України зазнав вже третьої поспіль поразки в єврокубках з рахунком 0:1. Це значно ускладнило донеччанам завдання вийти до плей-оф.

Після 5 матчів у "Шахтаря" лише чотири набрані очки і 26 місце у зведеній турнірній таблиці. До зони 1/16 фіналу ніби тільки 2 залікових пункти, але навіть перемоги над Слованом у наступному турі вочевидь буде замало. А далі - вкрай важкі матчі з РБ Лейпциг та мадридським Реалом.