Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі вперше публічно визнав проблеми з психічним здоров'ям, які лікарі класифікували як шизофренію.

Як пише CNN, про свій стан британець розповів у документальному фільмі для Netflix, який має вийти на екрани цього тижня. За словами Ф'юрі, до медиків його привели напади неконтрольованого страху і голоси, які нібито по радіо говорили про намір вбити його батька та інших рідних.

Психіатри діагностували боксеру шизофренію, депресію, тривожність та біполярний розлад. Усе це сталося після перемоги над українцем Володимиром Кличком у 2015 році, коли Ф'юрі вперше став чемпіоном світу. У нього також була залежність від алкоголю та наркотиків.

Попри проблеми, Тайсон зміг повернутися на ринг і знову здобути чемпіонські пояси, але втратив титул після того, як був двічі переможений Олександром Усиком. 11 грудня Ф'юрі проведе бій з Ентоні Джошуа, який називають "Битвою за Британію".