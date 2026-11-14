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​Україна поступилася Північній Ірландії у матчі Ліги націй

Поєдинок у Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк" завершився поразкою українців із рахунком 0:1.

​Україна поступилася Північній Ірландії у матчі Ліги націй
Збірна України з футболу перед матчем
Фото: Дан Балашов/УАФ

Збірна України з футболу провела виїзний матч проти Північної Ірландії у п'ятому турі Ліги націй сезону 2026/27. Поєдинок у Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк" завершився поразкою українців із рахунком 0:1, інформує LB.ua.

Єдиний гол у матчі на 68-й хвилині забив півзахисник Північної Ірландії Террі Девлін, який відзначився дальнім ударом. На 24-й хвилині гол Джеймі Донлі не зарахували через офсайд. 

Україна втратила шанси на підвищення в класі

Напередодні матчу Угорщина обіграла Грузію з рахунком 2:0. Щоб зберегти можливість фінішувати у топ-2 групи, українцям необхідно було перемагати Північну Ірландію.

Перед заключним поєдинком із Грузією Україна залишається на третьому місці групи 2В із чотирма очками. Північна Ірландія після перемоги очолила турнірну таблицю, набравши 11 очок.

  • У попередньому матчі цих команд у межах Ліги націй, який відбувся 2 жовтня у словацькій Трнаві, також перемогла Північна Ірландія - 3:0. Тоді дублем відзначився Кейрон Браун (9-та та 61-ша хвилини), ще один гол забив Айзек Прайс (22-га хвилина).
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