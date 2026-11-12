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«Манчестер Юнайтед» припинив співпрацю з Майклом Карріком

Спеціаліст пропрацював на посаді менш як рік.

«Манчестер Юнайтед» припинив співпрацю з Майклом Карріком
Англійський тренер Майкл Каррік
Фото: EPA/UPG

«Манчестер Юнайтед» припинив співпрацю з 45-річним англійським тренером Майклом Карріком.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті клубу.

Причиною стали незадовільні результати команди під час роботи спеціаліста. Після десяти турів чемпіонату Англії «червоні дияволи» мають у своєму активі лише вісім очок і займають 18-ту позицію. Це найгірший старт команди в англійській першості за останні 40 років. 

За інформацією журналіста, футбольного інсайдера Фабріціо Романо, новим наставником клубу найімовірніше стане аргентинець Маурісіо Почеттіно, який зараз працює зі збірною США. Очікується, що за дострокове розірвання його контракту з Федерацією футболу США англійці заплатять 10 мільйонів доларів відступних. 

Нагадаємо, Каррік став біля керма «Манчестер Юнайтед» у січні 2026 року. Після звільнення португальця Рубена Аморіма, його призначили виконувачем обов'язків головного тренера. Під його керівництвом команда піднялася на третє місце в АПЛ і здобула путівку до Ліги чемпіонів УЄФА.

 У травні клуб уклав із фахівцем повноцінний контракт, розрахований до літа 2028 року.

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