Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
ГоловнаСпорт

Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії

Футболіст виступав за національну збірну впродовж 23 років і провів 234 матчі, забивши 146 голів.

Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії
Кріштіану Роналду після поразки
Фото: EPA/UPG

Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії. 

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, назвавши своє рішення "непростим". 

"Настав день, коли я повертаю футболку з номером "7" нашої національної збірної. Я ніколи не вважав, що вона належить лише мені. Але впродовж 23 років я мав привілей і відповідальність носити її, захищати та брати її із собою на стадіони всього світу. Сьогодні настав час передати її наступному. Це було непросте рішення. Бо деякі рішення приймаються не лише розумом. Вони також приймаються серцем. Подорож, яка почалася у серпні 2003 року і назавжди змінила моє життя, добігла кінця", - сказав Роналдо. 

Він зазначив, що з національною збірною в нього багато чого пов'язано, і це "не просто матчі, голи, рекорди чи трофеї, це - люди".

"Я бачу людей. Я бачу португальців, які живуть за кордоном і які на 90 хвилин відчували себе дещо ближче до дому. Я бачу мільйони португальців, яких я ніколи не зустрічав, але які стали частиною мого життя. Адже зрештою футбол — це набагато більше, ніж просто гра. Футбол — це люди", - додав футболіст. 

  • Кріштіану Роналду виступав за збірну Португалії впродовж 23 років, із серпня 2003 року. За увесь час він забив за збірну 146 голів. Загалом за свою кар'єру Роналду  забив майже 1000 голів.
  • Найбільшим досягненням Роналду у збірній Португалії стала перемога на чемпіонаті Європи у 2016 році. Також він двічі вигравав з нею Лігу націй - у 2019 та 2025 роках.
  • Наразі 41-річний футболіст виступає в складі саудівського "Аль-Насра". 
  • На Чемпіонаті світу - 2026 Роналду був у стартовому складі всіх 5 матчів, включно з грою проти Іспанії, якій Португалія програла. Докладніше про це читайте в матеріалі Lb.ua "Не лише Кріштіану Роналду"
  • Після ЧС-2026 також заявив про завершення кар'єри у збірній Аргентини 39-річний  Ліонель Мессі - головний конкурент Роналду. Він зазначив, що "ухвалив непросте для себе рішення після тривалих роздумів". Мессі 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies