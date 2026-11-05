Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, назвавши своє рішення "непростим".

"Настав день, коли я повертаю футболку з номером "7" нашої національної збірної. Я ніколи не вважав, що вона належить лише мені. Але впродовж 23 років я мав привілей і відповідальність носити її, захищати та брати її із собою на стадіони всього світу. Сьогодні настав час передати її наступному. Це було непросте рішення. Бо деякі рішення приймаються не лише розумом. Вони також приймаються серцем. Подорож, яка почалася у серпні 2003 року і назавжди змінила моє життя, добігла кінця", - сказав Роналдо.

Він зазначив, що з національною збірною в нього багато чого пов'язано, і це "не просто матчі, голи, рекорди чи трофеї, це - люди".

"Я бачу людей. Я бачу португальців, які живуть за кордоном і які на 90 хвилин відчували себе дещо ближче до дому. Я бачу мільйони португальців, яких я ніколи не зустрічав, але які стали частиною мого життя. Адже зрештою футбол — це набагато більше, ніж просто гра. Футбол — це люди", - додав футболіст.

Кріштіану Роналду виступав за збірну Португалії впродовж 23 років, із серпня 2003 року. За увесь час він забив за збірну 146 голів. Загалом за свою кар'єру Роналду забив майже 1000 голів.

Найбільшим досягненням Роналду у збірній Португалії стала перемога на чемпіонаті Європи у 2016 році. Також він двічі вигравав з нею Лігу націй - у 2019 та 2025 роках.

Наразі 41-річний футболіст виступає в складі саудівського "Аль-Насра".