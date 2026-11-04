Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера оголосив заявку на листопадові матчі Ліги націй УЄФА проти Північної Ірландії та Грузії.

Про це повідомила пресслужба УАФ, передає LB.ua.

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Загалом до основного списку потрапили 25 футболістів, ще 9 гравців увійшли до резервного.

Заявка збірної України:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк), Георгій Єрмаков («Харків»).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — «Шахтар» Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва — «Полісся» Житомир), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Тарас Михавко («Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський («Харків»).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — «Шахтар» Донецьк), Олександр Андрієвський («Полісся» Житомир), Іван Варфоломєєв («Лінкольн», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва — «Полісся» Житомир), Олександр Зубков («АЕК» Афіни, Греція), Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), Данило Сікан («Андерлехт» Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Олексій Кащук («Карабах» Агдам, Азербайджан).

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі — «Динамо» Київ), Артем Довбик («Болонья», Італія), Олександр Драмбаєв («ЛНЗ» Черкаси), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Артем Бондаренко («Аль-Аглі» Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров («Сандерленд», Англія).

Уперше виклик до національної збірної отримав вінгер «Карабаха» Олексій Кащук, який у поточному сезоні забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу. Шанс дебютувати за синьо-жовтих в офіційному матчі матиме також Геннадій Синчук («Монреаль», Канада). До резервного списку потрапив і Тімур Тутєров («Сандерленд», Англія), який поки не дебютував за головну команду країни.

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Нагадаємо, після чотирьох турів групового етапу Ліги націй УЄФА збірна України має чотири очки й посідає третє місце в групі B2. Лідирує Північна Ірландія з вісьмома очками, другою йде Угорщина із сімома. Замикає квартет Грузія, в активі якої два бали.

Листопадові матчі групового етапу команда Андреа Мальдери проведе 14 та 17 листопада. Спочатку синьо-жовті на виїзді зустрінуться з Північною Ірландією в Белфасті, а потім у номінально домашньому поєдинку прийматимуть Грузію у словацьких Кошицях. Обидва матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом.