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Мальдера оголосив заявку збірної України на листопадові матчі Ліги націй

До основного списку ввійшли 25 футболістів.

Мальдера оголосив заявку збірної України на листопадові матчі Ліги націй
Ілля Забарний під час матчу
Фото: Дан Балашов/УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера оголосив заявку на листопадові матчі Ліги націй УЄФА проти Північної Ірландії та Грузії.

Про це повідомила пресслужба УАФ, передає LB.ua.

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Загалом до основного списку потрапили 25 футболістів, ще 9 гравців увійшли до резервного. 

Заявка збірної України:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк), Георгій Єрмаков («Харків»).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — «Шахтар» Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва — «Полісся» Житомир), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Тарас Михавко («Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський («Харків»).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — «Шахтар» Донецьк), Олександр Андрієвський («Полісся» Житомир), Іван Варфоломєєв («Лінкольн», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва — «Полісся» Житомир), Олександр Зубков («АЕК» Афіни, Греція), Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), Данило Сікан («Андерлехт» Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Олексій Кащук («Карабах» Агдам, Азербайджан).

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі — «Динамо» Київ), Артем Довбик («Болонья», Італія), Олександр Драмбаєв («ЛНЗ» Черкаси), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Артем Бондаренко («Аль-Аглі» Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров («Сандерленд», Англія).

Уперше виклик до національної збірної отримав вінгер «Карабаха» Олексій Кащук, який у поточному сезоні забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу. Шанс дебютувати за синьо-жовтих в офіційному матчі матиме також Геннадій Синчук («Монреаль», Канада). До резервного списку потрапив і Тімур Тутєров («Сандерленд», Англія), який поки не дебютував за головну команду країни.

Читайте такожРеванш угорців. Чому збірна України вдруге поспіль програла в Лізі націй

Нагадаємо, після чотирьох турів групового етапу Ліги націй УЄФА збірна України має чотири очки й посідає третє місце в групі B2. Лідирує Північна Ірландія з вісьмома очками, другою йде Угорщина із сімома. Замикає квартет Грузія, в активі якої два бали.

Листопадові матчі групового етапу команда Андреа Мальдери проведе 14 та 17 листопада. Спочатку синьо-жовті на виїзді зустрінуться з Північною Ірландією в Белфасті, а потім у номінально домашньому поєдинку прийматимуть Грузію у словацьких Кошицях. Обидва матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

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