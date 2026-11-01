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​Дзюдоїст Гейдаров здобув золоту медаль на юнацьких Олімпійських іграх-2026

У фіналі українець здолав чемпіона світу Анесома Маті з Канади. 

​Дзюдоїст Гейдаров здобув золоту медаль на юнацьких Олімпійських іграх-2026
Хазар Гейдаров
Фото: НОК

17-річний український дзюдоїст Хазар Гейдаров виборов золоту медаль на IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх "Дакар-2026".

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

У ваговій категорії до 66 кг харків'янин провів три переможні сутички, здолавши у фіналі чемпіона світу Анесома Маті з Канади. 

У першій сутичці Хазар упевнено переміг представника країни-господарки змагань — сенегальця Матара Діопа.

У півфіналі проти угорця Німрода Мілднера українць спочатку вийшов уперед, заробивши оцінку "юко". Згодом його суперника дискваліфікували за заборонений прийом - удар головою. Таким чином, Хазар достроково забезпечив собі місце у фіналі.

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