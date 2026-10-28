Горуна про особливості українського карате: «Воно інтелектуальне, більш практично грамотне, ніж у деяких інших країнах»

Він переконує, що в кожному регіоні України є свої особливості карате.

Український каратист Станіслав Горуна оцінив рівень українського карате на світовій арені.

Про це він сказав в інтервʼю LB.ua.

«Українське карате дуже-дуже різноманітне. Воно інтелектуальне, більш практично грамотне, ніж у деяких інших країнах. В усіх країнах можна простежити школу. Арабські країни працюють в один спосіб, японці — в інший, латиноамериканці мають свій стиль. Це добре видно, адже незалежно від персоналій ти розумієш, як працюватимуть каратисти в окремих країнах. Є декілька великих центрів українського карате: в Києві, Чернівцях, Одесі, Запоріжжі. У кожному регіоні свій стиль, і це робить наше карате різноманітним. А якщо виділити щось спільне, то це буде розум під час ведення бою», – сказав він.

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Горуна також пояснив, що карате в Україні розвивається завдяки чіткій системі відбору до лав національної команди.

«З 2010 року є чітка система відбору до національної команди, чітка структура федерації, куди залучено багато і тренерів, і атлетів. Коли є система, прозорий відбір спортсменів, то є розвиток. Це одна з наших сильних сторін. Цей фільтр дозволив таким спортсменам, як я, Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга, Валерій Чоботар та інші, проявити себе й здобути медалі на міжнародній арені. Рівень українського карате росте щороку без паузи, відколи існує федерація. Я в захваті від цієї постійності й системності», – розповів каратист.

На думку Горуни, в Україні є чимало каратистів, здатних демонструвати високий результат на міжнародній арені.

«Я не хочу нікого виділяти. Щойно завершився молодіжний чемпіонат світу, де ми взяли вісім медалей. А наша ж команда не обмежується цими тридцятьма людьми. Потенціал великий, є багато і перспективних, і вже готових спортсменів. На жаль, частина готових спортсменів виїхала за кордон і почала працювати в інших країнах під керівництвом іноземців, але це реалії сьогодення. Утратили шматок українського торта, так би мовити», – підсумував він.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року Станіслав Горуна повернувся на татамі після дворічної паузи, виграв етап з карате Karate 1 – Series A в австрійському Зальцбурзі й завершив професійну кар’єру після цього.