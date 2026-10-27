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«Шахтар» у більшості розгромив «Динамо» в Кубку України

Кияни залишилися вдесятьох на 30 хвилині матчу.

«Шахтар» у більшості розгромив «Динамо» в Кубку України
Футболісти «Шахтаря» святкують гол
Фото: shakhtar.com

«Шахтар» на «Арені Львів» переміг «Динамо» (3:0) в 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

Про це повідомляє LB.ua.

На 30 хвилині захисник киян Тарас Михавко відмахнувся від Олега Очеретька й отримав червону картку, через що столичний клуб був змушений грати в меншості. «Гірники» змогли скористатися ситуацією на 43 хвилині: Глейкер Мендоса відкрив рахунок, першим зреагувавши на підбиранні після кутового.

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У другому таймі Ізакі Сілва відгукнувся на подачу з флангу й головою пробив повз Георгія Бущана на 74-й. За 13 хвилин крапку в матчі поставив Аліссон, пробивши у лівий нижній кут воріт киян. 

На 2 доданій до основного часу хвилині захисник «Динамо» Аліу Тіаре теж отримав червону картку після жорсткого підкату проти Аліссона. А вже після фінального свистка третє вилучення в киян отримав Едуардо Герреро.

Перемога дозволила підопічним Арди Турана вийти до чвертьфіналу Кубка України з футболу.

Нагадаємо, у сезоні 2025/2026 київське «Динамо» стало володарем Кубка України.

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