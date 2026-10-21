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Футбол: Кварацхелія отримав розрив хрестоподібної зв'зки коліна

Грузин ризикує пропустити сезон 2026/2027.

Футбол: Кварацхелія отримав розрив хрестоподібної зв'зки коліна
Грузинський футболіст ПСЖ Хвіча Кварацхелія
Фото: EPA/UPG

Грузинський вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна в матчі проти «Барселони» (4:2) в Лізі чемпіонів УЄФА.

Про це повідомили на офіційному сайті паризького клубу, передає LB.ua.

Найближчим часом футболісту зроблять операцію.

Про термін відновлення поки не йдеться, але зазвичай відновлення після таких травм займає понад півроку.

У нинішньому сезоні грузин відіграв у 11 матчах за ПСЖ в усіх турнірах. У його активі 2 голи й 1 асист.

Нагадаємо, Хвічу Кварацхелію визнали найкращим гравцем Ліги чемпіонів УЄФА в сезоні 2025/2026. ПСЖ, за який виступає гравець, – чинний дворазовий переможець ЛЧ.

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