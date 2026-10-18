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«Він був лідером». Пам’яті колишнього футболіста Романа Максимюка

16 жовтня стало відомо, що на війні з Росією загинув колишній український футболіст Роман Максимюк. Восени 2022 року він доєднався до війська. Спочатку служив у Луцьку, потім — на Харківщині. 30 січня 2025 року зник безвісти на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання. Понад півтора року потому завдяки аналізу ДНК його рідних загибель Максимюка підтвердили офіційно.

До небесного війська приєднався ще один воїн, який прожив важкі й цікаві 50 років, сповнені як великих перемог, так і болючих поразок. Максимюк встиг пограти за київське «Динамо», «Дніпро», луцьку «Волинь» та одеський «Чорноморець», виступав у Росії й Казахстані, грав у складі збірної України з футболу.

Були в житті Романа й боротьба з ігроманією, звинувачення в організації договірних матчів, внаслідок чого повномасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів, працюючи вантажником у Луцьку. А коли настав час для найважливішого вибору — стати на захист України, — не вагався.

Ким був Роман Максимюк — в некролозі ексфутболіста на LB.ua.

«Він був лідером». Пам’яті колишнього футболіста Романа Максимюка
Роман Максимюк
Фото: facebook.com

Стартував у «Прикарпатті», їздив у «Динамо» з «Зеніту» 

Роман Максимюк — уродженець Биткова на Івано-Франківщині. Перші кроки у футболі робив у ДЮСШ у Надвірній. Дорога до школи, в якій він почав серйозно займатися футболом у четвертому класі, була важкою. Від Биткова до Надвірної — 15 кілометрів, які малий Роман не раз долав пішки, бо автобуси тоді ходили нечасто.

«Телефонів не було, батьки завжди хвилювалися. Особливо взимку, коли рано темніло, та й зими тоді були іншими: снігопади, хуртовини. Ось так приблизно починався мій шлях у футболі», — згадував Роман в інтерв’ю fanday.net.

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Роман Максимюк під час матчів у складі «Зеніту»
Фото: facebook.com
Роман Максимюк під час матчів у складі «Зеніту»

Футбольні навички Максимюка помітили одразу, тож його запросили в місцеве «Прикарпаття». Після 67 матчів у складі команди Романом зацікавився «Зеніт» із російського Санкт-Петербурга. В кінці дев’яностих росіяни уважно стежили за українськими футболістами й охоче запрошували їх до себе.

На перегляді в санкт-петербурзькому клубі Максимюк заявив про себе швидко. Футбольний агент Ігор Кривенко згадує, що Роман продемонстрував свої найкращі якості на тренуванні з командою: «Під час паузи у чемпіонаті, коли збірна України грала з Хорватією матчі плей-оф відбору до чемпіонату світу 1998 року, Максимюк приїхав на тиждень на оглядини у Санкт-Петербург, де проявив свої найкращі якості як у тренувальному процесі, так і у грі. У „міжсобойчику“ він „повозив“ на фланзі одного зі своїх співвітчизників Сергія Попова. Це відразу впало в око тренерському штабу на чолі з Анатолієм Бишовцем, і „Зеніт“ уклав із Романом контракт».

У Росії український півзахисник заграв дуже якісно: у 1998–1999 роках взяв участь у 45 матчах і забив 10 голів. У підсумку Романа викликали до лав збірної України з футболу, в якій він встиг зіграти п’ять матчів. Тож запрошення в елітний клуб було питанням часу. Футболіста покликали в київське «Динамо», в якому стати своїм йому не вдалося. Все пішло шкереберть ще на етапі переходу.

Максимюк у «Динамо»
Фото: facebook.com
Максимюк у «Динамо»

Клуби не могли узгодити деталі трансферу, а в підсумку страждав Максимюк, який був змушений балансувати між двома клубами без чіткого розуміння, яким буде продовження його кар’єри.

«Мій перехід до „Динамо“ був під питанням. Я уклав попередній договір, перебуваючи у збірній. Контракт із „Зенітом“ діяв до 31 грудня 1999 року, а договір із київським клубом я уклав у листопаді. Усі вже про це знали, я там попрощався з усіма, чемпіонат закінчився, і ми фактично пішли у відпустку. А 15 грудня мені телефонує Мутко (президент „Зеніту“, — Ред.) й запитує, чому я не на роботі. Каже, що за цей час „Динамо“ мало виплатити за мене компенсацію, перехід мав бути оформлений. І заявляє, що він не оформлений, а якщо я за два дні не повернуся до розташування клубу, то мене дискваліфікують на два роки. Я телефоную Ігорю Михайловичу Суркісу, щоб з’ясувати ситуацію. Він каже, що так вийшло, мовляв, їдь туди, допрацюй до завершення контракту, головне — не травмуйся, а потім приїжджай», — згадував Роман в інтерв’ю для ютуб-каналу «Бомбардир».

Він приїхав-таки до Києва після місяців невизначеності, але закріпитися в команді Лобановського не зміг. На думку Максимюка, тренер образився на нього після однієї з бесід, у якій футболіст назвав Анатолія Бишовця якісним спеціалістом. Останній всю ігрову кар’єру виступав у «Динамо», тренував збірну СРСР, а також низку російських клубів, зокрема «Зеніт». Після початку повномасштабного вторгнення Бишовець підтримав Росію, де зараз живе. Разом із тим він мав складні стосунки з Лобановським, про що Роман не знав.

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«Він мене прямо запитав, як мені працювалося з Бишовцем, що я думаю про нього як про тренера. Ну, я тут і виклав усю правду-матку. Мені здається, що йому це не сподобалося. Чомусь я одразу перестав потрапляти до складу. На тренуваннях ти відчуваєш, чи награють тебе до основного складу, чи ні. Чомусь після нашої розмови все пішло інакше. Висновок напрошується сам собою. Це я вже пізніше дізнався», — розповідав Максимюк.

Максимюк у складі «Дніпра»
Фото: facebook.com
Максимюк у складі «Дніпра»

Через рік футболіст переїхав у «Дніпро», де фактично реанімував кар’єру. Протягом 2001–2005 років він зіграв 85 матчів в чемпіонаті України й двічі ставав бронзовим призером у складі дніпрян. Та, на жаль, саме в Дніпрі Максимюк зіткнувся з набагато серйознішою проблемою, ніж немилість тренера, — ігроманією: залежністю від азартних ігор, за якої людина втрачає контроль над бажанням грати, навіть якщо це призводить до фінансових, психологічних або соціальних проблем.

Програв 300 тисяч доларів і поїхав у Луцьк, бо там не було казино

У «Дніпрі» Максимюк домовився про хорошу на той час зарплату, але фактично відразу відчув інший бік медалі. Він захопився грою в казино і з часом втратив усі свої заощадження. У клубі бачили проблему. Першим, хто намагався допомогти Роману, був одноклубник, а нині — член тренерського штабу Андреа Мальдери в збірній України Володимир Єзерський.

«Нас було троє друзів — я, Мазяр і Єзерський. Ми завжди допомагали один одному. Ми з Мазяром любили казино, а Єзерський нас звідти витягував. Могли засидітися до другої-третьої ночі. Бувало й таке, що ми засинали в казино, а зранку їхали на тренування. Але я цим не пишаюся. Ігроманія — це хвороба. У спортсменів азарт у крові, і нас це затягувало. Програв усе... Борги... Позичав гроші, а потім мені вже перестали позичати. Кар’єра вже котилася під укіс», — відверто казав Роман через 20 років після цього.

За три місяці в «Дніпрі» Максимюк програв 300 тисяч доларів, заклав машину в ломбард. Та на цьому він не спинився. Футболіст періодично продовжував грати, погіршуючи своє становище. Щоб вилікувати хворобу, відвідував психолога, а потім пішов на радикальний крок — переїхав у Луцьк, подалі від казино.

«Багато разів ходив до психолога. Клуб намагався мене врятувати, мені навіть встановлювали ліміт на банківській картці. Усі розуміли, що це хвороба, і намагалися допомогти. Перейшов до луцької „Волині“, тому що там не було казино. Можливо, були підпільні. Міг перейти до „Металіста“, до Маркевича. Але я вже боровся як міг, бачив, що все йшло шкереберть. Раджу молодим футболістам навіть близько не підходити до казино», — застерігав він.

Роман Максимюк у «Волині»
Фото: facebook.com
Роман Максимюк у «Волині»

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Саме в Луцьку, в місцевій «Волині», Роман завершив спортивну кар’єру в 2011 році. Після цього отримав тренерську ліцензію, розпочав новий етап у житті, але реалізувати себе не зміг. На Максимюка чекало нове випробування.

Звинувачення в договірних матчах і робота вантажником

Наступного дня після призначення головним тренером ФК «Тернопіль» у січні 2017 року Романа звинуватили в організації договірних матчів у період його роботи в молодіжному чемпіонаті України з футболу. Він фігурував у пояснювальній записці одного з гравців на той час молодіжки харківського «Металіста», яку опублікував Ігор Циганик.

Максимюк у ролі тренера
Фото: facebook.com
Максимюк у ролі тренера

Максимюк наголошував, що не отримав підозри, а в прокуратурі, яка розслідувала справу, перебував приблизно дві з половиною години як свідок. Окрім того, Роман заявляв про готовність пройти перевірку на поліграфі. Та вже було пізно. Через шість днів «Тернопіль» розірвав з ним співпрацю, а іншу тренерську роботу він знайти не зміг.

За життя Максимюк наголошував, що ця тема досі болюча для нього.

Роман Максимюк
Фото: Скриншот із «Бомбардиру»
Роман Максимюк

Звинувачення зіпсували йому репутацію, тож кар’єра тренера не склалась, а родину годувати треба було. У 47 років він влаштувався вантажником в одному з супермаркетів Луцька, але не полишав мрії повернутися у футбол.

«Я працюю, як і мільйони звичайних людей. Зараз ситуація така. Роботою вантажника все не закінчується, я придивляюся до можливості стати менеджером. Було б бажання. Поки що будемо опановувати інші професії. Так, це не улюблена справа, а необхідність. Чи є бажання повернутися у футбол? Звісно, це навіть не обговорюється…» — переконував він.

Та життя вкотре приготувало для Романа нове випробування.

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Максимюк під час виступів за любительську команду
Фото: facebook.com
Максимюк під час виступів за любительську команду

Зміна поглядів і захист України

У 2021 році в одному з інтерв’ю Максимюк не відкидав можливості попрацювати тренером у Росії, але вже за рік, після початку повномасштабного вторгнення, добровільно зголосився до війська.

«З перших днів повномасштабного вторгнення ми почали збирати допомогу для ЗСУ. Я брав участь у благодійних ветеранських футбольних турнірах. Збирали гроші на авто для наших підрозділів. А восени 2022 року я добровільно пішов захищати Батьківщину. Потрапив у мобільну вогневу групу. Наше завдання — заступити на чергування, зайняти позиції та знищувати ворожі повітряні цілі. Спочатку був у Луцьку, зараз перебуваємо на Харківському напрямку. Тут дуже важко. Але вірю в нашу перемогу. Тому що в нас немає іншого вибору. Якщо ми програємо, Україна як держава перестане існувати. Нас знищать як націю», — казав Максимюк в інтерв’ю «Чемпіону» в 2024 році.

Він визнавав, що вторгнення змінило його погляди. «Не хочу мати нічого спільного з росіянами. Не хочу, щоб мої діти та онуки мали з ними щось спільне. Меседж, що росіяни — загроза нашому існуванню, ми повинні передавати з покоління в покоління», — казав Максимюк.

З часом його перевели на Покровський напрямок, де Роман зник безвісти 30 січня 2025 року.

Роман Максимюк у війську
Фото: facebook.com
Роман Максимюк у війську

Одна з двох його мрій — повернутися у футбол — так і залишилася нездійсненною. Заради іншої — допомогти Україні перемогти у війні — він пожертвував найціннішим: своїм життям. Воно було сповнене злетів і падінь, проте його запам’ятають як крутого спортсмена й відважного воїна.

«Максимюк ніколи не боявся боротьби, завжди йшов до кінця. У нього було чимало чеснот, які дозволяли йому грати у великих клубах. І не просто грати, а бути у кожній з команд лідером», — так описував Романа колишній одноклубник, український тренер Юрій Вернидуб.

Він був лідером. Вічна пам’ять, вічна слава Роману Максимюку.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
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