«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти знову завдали авіаударів по Слов'янську, є жертви

Росіяни скинули чотири авіабомби на Слов’янськ.

Російські окупанти знову завдали авіаударів по Слов'янську, є жертви
Фото: ДСНС України

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару загинули троє людей, ще двоє дістали поранення. Російські війська скинули на приватний сектор міста чотири авіабомби.

Про це повідомила ДСНС України.

"Слов’янськ: внаслідок російського авіаудару загинули троє людей, ще двоє поранені. Учора російські війська скинули чотири авіабомби на приватний сектор міста", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару пошкоджені 22 житлові будинки. Рятувальники дістали з-під завалів тіло одного із загиблих.

Також на трьох локаціях виникли пожежі. Рятувальники локалізували займання, однак через безпекову ситуацію були змушені призупинити подальше гасіння.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies