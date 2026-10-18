У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару загинули троє людей, ще двоє дістали поранення. Російські війська скинули на приватний сектор міста чотири авіабомби.
Про це повідомила ДСНС України.
"Слов’янськ: внаслідок російського авіаудару загинули троє людей, ще двоє поранені. Учора російські війська скинули чотири авіабомби на приватний сектор міста", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок удару пошкоджені 22 житлові будинки. Рятувальники дістали з-під завалів тіло одного із загиблих.
Також на трьох локаціях виникли пожежі. Рятувальники локалізували займання, однак через безпекову ситуацію були змушені призупинити подальше гасіння.
- За 16 жовтня у Слов'янську загинули 6 людей, 15 - отримали поранення. Протягом доби ворог бив по Словʼянську з різних видів зброї.