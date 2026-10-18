Окупанти вдарили по енергетиці Одещини: близько 24 тис споживачів без світла

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Уночі 18 жовтня російські окупанти завдали удару по енергоінфраструктурі Одеської області. Виникли перебої з енергопостачанням.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі російські війська масовано атакували енергетичні об'єкти на Одещині. Внаслідок ударів близько 24 тис споживачів в різних районах області залишилися без електропостачання. Енергетики беззупинно продовжують аварійно-відновлювальні роботи", – наголошує Кіпер.

У ДТЕК додають, що без світла залишилися мешканці в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах.

Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.