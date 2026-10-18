Окупанти вдарили по енергетиці Одещини: близько 24 тис споживачів без світла

Уночі 18 жовтня російські окупанти завдали удару по енергоінфраструктурі Одеської області. Виникли перебої з енергопостачанням.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Вночі російські війська масовано атакували енергетичні об'єкти на Одещині. Внаслідок ударів близько 24 тис споживачів в різних районах області залишилися без електропостачання. Енергетики беззупинно продовжують аварійно-відновлювальні роботи", – наголошує Кіпер.
У ДТЕК додають, що без світла залишилися мешканці в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах.
Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.
- Вранці 18 жовтня російський безпілотник влучив в об’єкт енергетики поблизу села Старий Вишнівець на Тернопільщині. Частина споживачів залишилася без електропостачання.