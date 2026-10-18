У Полтавській області внаслідок обстрілу РФ загинув чоловік, ще четверо людей травмовані

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17 жовтня російські війська обстріляли Полтавську громаду. За попередньою інформацією, загинув чоловік, ще четверо людей зазнали травм.

Про це повідомили у Національній поліції Полтавщини.

"17 жовтня ворог здійснив черговий обстріл Полтавської громади. За попередньою інформацією, загинув чоловік 1967 року народження та ще четверо людей травмовані. Також пошкоджені житлові будинки місцевих мешканців. На місці події працюють екстрені служби, які надають допомогу людям та усувають наслідки воєнного злочину росіян", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу також пошкоджені житлові будинки місцевих мешканців. На місці працюють рятувальники, поліцейські, вибухотехніки, медики, волонтери та комунальні служби. Вони надають допомогу постраждалим і ліквідовують наслідки атаки.