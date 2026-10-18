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Росія масовано атакувала Рівне та околиці

Пожежі, які виникли внаслідок ворожої атаки, локалізували.

Росія масовано атакувала Рівне та околиці
Фото: ДСНС України

Російські війська здійснили чергову масовану атаку на Рівне та околиці. Під ударом опинилися об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За його словами, служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Пожежі, що виникли, локалізували.

Інформації про поранених наразі немає.

  • Внаслідок чергового обстрілу Рівненщини 16 жовтня, загинув 63-річний чоловік, ще двоє людей травмовані. Також згорів будинок, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. 
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