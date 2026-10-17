Головне за суботу, 17 жовтня: удар по Полтаві, балістика по Харкову, 215 боєзіткнень, ураження «Дракона»

Бойові дії на Донеччині, 215 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атаки на Дніпропетровщину, протести у Франції. Яким запам’ятається 1697-й день повномасштабної війни.

У Полтаві зафіксували влучання ворожого безпілотника в районі приватної житлової забудови.

Перед цим у місті було чутно звуки вибухів.

Повідомлялося про одну загиблу людину. Ще двоє отримали травми.

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Пошкоджено 4 приватні будинки.

По Харкову вдарила ворожа балістика та дрони.

Є інформація про постраждалих.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 жовтня на фронті від початку доби відбулося 215 боєзіткнень, найактивніше ворог атакував на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 жовтня – в новині.

Під час чергового етапу операції «Вівальді» українські захисники вперше уразили російську важку вогнеметну систему ТОС-3 «Дракон».

Новітню розробку противника уразили оператори MURAMASA 21-го ОПБпС KRAKEN, повідомили в телеграмі Третього армійського корпусу.

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«Черговий результат системної роботи Трійки зі знищення ворожого озброєння та послаблення бойових спроможностей противника», – написали у корпусі.

Російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області артилерією, FPV-дронами та керованою авіабомбою.

Унаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки, дитячий садок та об’єкти інфраструктури.

У Києві роботи з посилення енергетичної стійкості перед зимою тривають, однак частину запланованих об’єктів не встигнуть завершити до кінця 2026 року.

Із передбачених планом стійкості 2100 МВт резервної теплогенерації роботи розпочали на об’єктах загальною потужністю 1600 МВт.

Про це йдеться у статті Лесі Падалки "Київ готовий до зими на 80%. Де правда і де брехня в заявах влади про виконання плану стійкості столиці", яка посилається на дані плану стійкості.

За даними матеріалу, близько 350 МВт потужностей, зокрема два об’єкти Агентства та один міський об’єкт на Теремках, перебувають на стадії підготовки. Їх не планують завершити цього року. На інших об’єктах загальною потужністю 1250 МВт тривають активні будівельні роботи.

Також виникли затримки з установленням когенераційного обладнання.

Подробиці – в публікації.

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У суботу по всій Франції розпочалися демонстрації, які, як очікується, переростуть у масштабний загальнонаціональний протест проти високих цін і руйнування соціальної моделі, покликаної забезпечувати людям базові можливості та соціальний захист.

Зранку поліція розігнала два несанкціоновані марші в Парижі.

Станом на 11:00 ранку цієї суботи було проведено 61 арешт та 589 профілактичних перевірок, пише Le Figaro.

Подробиці – в новині.

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