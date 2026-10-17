У Херсоні на перехресті двох вулиць виявили міни "Пелюстка"

У Херсоні на перехресті вулиці Університетської та проспекту Текстильників виявили протипіхотні міни типу "Пелюстка". Містян закликають уникати цієї ділянки та не наближатися до підозрілих предметів.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Він попередив, що площа замінованої території може бути значно більшою за ділянку, де вже знайшли вибухонебезпечні предмети.
У разі виявлення мін або інших підозрілих предметів необхідно повідомити рятувальників чи поліцію. Самостійно наближатися до них або намагатися переміщувати їх не можна.
- 17 жовтня російські війська двічі вдарили керованими авіабомбами по Корабельному району Херсона. Унаслідок атак загинув 64-річний водій бригади екстреної медичної допомоги, а кількість поранених зросла до 33 людей.
- Також в Херсоні 66-річний чоловік підірвався на російській міні. Інцидент стався пізно ввечері 16 жовтня в Корабельному районі міста.Унаслідок вибуху чоловік дістав вибухову травму, перелом кісток ноги та уламкові поранення іншої ноги.