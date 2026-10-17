У Херсоні на перехресті двох вулиць виявили міни "Пелюстка"

Площа замінованої ділянки може бути значно більшою, попередили в МВА.

У Херсоні на перехресті вулиці Університетської та проспекту Текстильників виявили протипіхотні міни типу "Пелюстка". Містян закликають уникати цієї ділянки та не наближатися до підозрілих предметів.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Він попередив, що площа замінованої території може бути значно більшою за ділянку, де вже знайшли вибухонебезпечні предмети.

У разі виявлення мін або інших підозрілих предметів необхідно повідомити рятувальників чи поліцію. Самостійно наближатися до них або намагатися переміщувати їх не можна.