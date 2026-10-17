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Від російського авіаудару у Словʼянську загинув рятувальник

Чоловік опинився під завалами будинку. 

Від російського авіаудару у Словʼянську загинув рятувальник

У ніч на 17 жовтня російський авіаудар вбив рятувальника у Словʼянську на Донеччині.

Про це повідомили ДСНС

«Сьогодні вночі російський авіаудар по житловій забудові Слов’янська обірвав життя нашого колеги. Ворожа авіабомба зруйнувала частину багатоквартирного будинку, під завалами якого опинився Анатолій Гопка. До останнього рятувальники сподівалися на його порятунок, однак під час аварійно-рятувальних робіт дістали з-під завалів тіло загиблого побратима», – розповіли там. 

Анатолію Гопці був 41 рік. Понад 16 років він служив у ДСНС.

«Це непоправна втрата для всієї родини рятувальників Донеччини. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Анатолія. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі», – повідомили у відомстві. 

Загиблий рятувальник
Фото: ДСНС
Загиблий рятувальник

  • Вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару по житловому мікрорайону Слов’янська Донецької області. Відомо про одну жертву та 10 поранених. Під завалами можуть перебувати люди.
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