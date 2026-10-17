У ніч на 17 жовтня російський авіаудар вбив рятувальника у Словʼянську на Донеччині.

Про це повідомили ДСНС.

«Сьогодні вночі російський авіаудар по житловій забудові Слов’янська обірвав життя нашого колеги. Ворожа авіабомба зруйнувала частину багатоквартирного будинку, під завалами якого опинився Анатолій Гопка. До останнього рятувальники сподівалися на його порятунок, однак під час аварійно-рятувальних робіт дістали з-під завалів тіло загиблого побратима», – розповіли там.

Анатолію Гопці був 41 рік. Понад 16 років він служив у ДСНС.

«Це непоправна втрата для всієї родини рятувальників Донеччини. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Анатолія. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі», – повідомили у відомстві.

Фото: ДСНС Загиблий рятувальник