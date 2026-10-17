Зеленський: Росія хоче розмістити в Білорусі балістику

Це означатиме пряме втягування Мінська в війну, сказав він.

Росія розміщує ретранслятори на території Білорусі, аби використовувати цей коридор для дронів. Але також вона хоче розмістити на білоруській території інші види озброєння, зокрема балістичного.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив 17 жовтня в аудіокоментарі журналістам. Розташування балістики в Білорусі загрожуватиме, насамперед, західним українським областям.

«Впевнений, що такі думки у путіна є. І це пряме втягування Білорусі в війну, і, на мій погляд, воно є дуже небезпечним і для Білорусі також», – сказав Володимир Зеленський.

Україна посилює ППО там, де найбільше ворожих ударів. Вона збільшуватиме виробництво турелей для збиття реактивних дронів.