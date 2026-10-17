Зеленський: обмеження швидкості Starlink в Україні є спланованим, ми провели експеримент у ЄС

Президент пояснив, що супутниковий зв'язок потрібен і цивільним, і фронту, зокрема, для доставки їжі і води на позиції.

Обмеження швидкості використання Starlink на території України є умисним. Українські дрони-перехоплювачі реактивних БпЛА зараз не можуть працювати через обмеження щонайбільше до 161 кілометра на годину.

З вищою швидкістю Starlink вимикається на другу хвилину, а дрон-перехоплювач втрачається. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в аудіокоментарях журналістам 17 жовтня.

«Тобто швидкості недостатньо. Ну, і витрачаємо дрони», – сказав Володимир Зеленський.

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Україна намагалася з'ясувати, чи причина в технічних проблемах компанії SpaceX чи в умисному обмеженні. Для цього вона відправила кілька машин зі Starlink до країн ЄС.

«І вони їхали зі швидкістю, там, де це можна, зі швидкістю 180 кілометрів плюс. І старлінк працює. У нас є відповідні фіксації, є відповідні докази. Висновок наступний: обмеження діють, обмеження на території України. І обмеження не діють на території країн євросоюзу. Тобто це спланована операція», – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що Київ зв'язався з компанією Starlink, а також намагався провести розмови на рівні військових і дипломатів. У міністерстві оборони Україні ніхто не відповів, а на інших рівнях стверджують, що це – технічні проблеми.

«Але, як я вже і сказав, ці технічні проблеми є в Україні. На території Євросоюзу цих проблем немає. Ми це перевірили. У нас старлінк працює до швидкості 161 кілометр на годину, потім вимикається. На території ЄС працює 180+, і працює постійно», – сказав він.

Обмеження роботи Starlink

Про припинення роботи на швидкості 160 км на годину вранці 14 жовтня повідомили військові. Це зірвало деякі заплановані місії та створило труднощі в відбитті російських дронових атак. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск сказав, що рішення про обмеження ухвалює уряд США.

«Системи Starshield належать уряду США й контролюються ним. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначають американські військові й, зрештою, президент США. Starlink – це комерційний сервіс, що належить SpaceX і контролюється нею. Використання Starlink обмежене цивільною або оборонною діяльністю й не може застосовуватися для наступальних військових дій, оскільки це було б неприйнятним для комерційної компанії», – сказав він.

Швидкість впала до 70 км/год, після чого піднялася до 161 кілометра на годину. Україна наголошувала, що не використовувала Starlink для ударів по Росії: лише для збиття дронів та мідлстрайк атак по окупованій території.